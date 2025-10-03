3 октября на Папара Парк пройдет матч 8-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Кайсериспором. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда находится за пределами Стамбула - и по праву считается сильнейшем, в футбольном плане, за пределами того мегаполиса. Это подтвердили недавно, вернув после очень долгой паузы себе чемпионский титул. Но потом был спад, и в прошлом сезоне, меняя наставника, финишировали на седьмом месте, за пределами зоны еврокубков. С другой стороны, Текке, что появился на посту наставника в 2025-м году, показал себя неплохо, и не зря получил шанс снова проявить себя.

В новом сезоне компанию Батагову, Сикану и Зубкову составил, в том числе, и Онана. И показывает себя куда лучше, чем в Манчестер Юнайтед. В том числе с помощью голкипера вышло выиграть больше половины матчей - четыре из семи. Так, в крайнем туре с Фатих Карагюмрюк закончили 4:3, с решающим голом Сикана на 88-й минуте.

Кайсериспор

Клуб никогда не был настолько же хорош, как его соперник. Но относительно недавно были действительно неплохие результаты - особняком, конечно, стоит победа в кубке в 2008-м году (а в 2022-м дошли там до финала). Впрочем, в последнее время скорее футболисты сосредоточены на борьбе за выживание в Суперлиге. Кстати, не всегда успешной, ведь 2014/2015 провели во втором дивизиона. Да и в прошлом сезоне с 45 очками закончили на четырнадцатой позиции.

Сейчас команда пока что не может выиграть в чемпионате. Правда, и уступили только Галатасараю и Бешикташу (с обоими грандами было по 0:4 дома). В остальных пяти поединках была ничья, причем строго по 1:1. С аналогичным счетом закончили и сентябрь, на своем поле разделив очки с Генчлербирлиги.

Статистика личных встреч

В прошлом туре оба поединка между этими клубами приносили ничьи. А выиграть хозяева арены не могут уже шесть матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев арены. Можно, с учетом слабой формы гостей, брать победу Зубкова и компании с форой -1 гол (коэффициент - 1,8).