3 октября Трабзонспор добыл победу в матче восьмого тура чемпионата Турции 2025/26 против Кайсериспора со счетом 4:0.

Третий мяч для хозяев в этой встрече забил украинский хавбек Александр Зубков. А на 90+4-й украинец Даниил Сикан заработал пенальти, с которого был оформлен последний мяч в поединке.

Чемпионат Турции 2025/26. 8-й тур, 3 октября

Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0

Голы: Йокушлу, 12, Фелипе Аугусто, 53, Зубков, 56, Онуачу, 90+5 (пен.)

Видеообзор матча