  4. Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0. Как забил Зубков. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Турции
Трабзонспор
03.10.2025 20:00 – FT 4 : 0
Кайсериспор
Турция
Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0. Как забил Зубков. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Турции, в котором Сикан заработал пенальти

Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0. Как забил Зубков. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября Трабзонспор добыл победу в матче восьмого тура чемпионата Турции 2025/26 против Кайсериспора со счетом 4:0.

Третий мяч для хозяев в этой встрече забил украинский хавбек Александр Зубков. А на 90+4-й украинец Даниил Сикан заработал пенальти, с которого был оформлен последний мяч в поединке.

Чемпионат Турции 2025/26. 8-й тур, 3 октября

Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0

Голы: Йокушлу, 12, Фелипе Аугусто, 53, Зубков, 56, Онуачу, 90+5 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Christ Ravynel Inao Oulai.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Окай Йокушлу (Трабзонспор), асcист Пол Онуачу.
Кайсериспор Трабзонспор видео голов и обзор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов пенальти чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
