Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0. Как забил Зубков. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Турции, в котором Сикан заработал пенальти
3 октября Трабзонспор добыл победу в матче восьмого тура чемпионата Турции 2025/26 против Кайсериспора со счетом 4:0.
Третий мяч для хозяев в этой встрече забил украинский хавбек Александр Зубков. А на 90+4-й украинец Даниил Сикан заработал пенальти, с которого был оформлен последний мяч в поединке.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Чемпионат Турции 2025/26. 8-й тур, 3 октября
Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0
Голы: Йокушлу, 12, Фелипе Аугусто, 53, Зубков, 56, Онуачу, 90+5 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
