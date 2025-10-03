Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

На самом деле, иллюзий почти и не было. Особенно что касается нашего чемпиона. Против него – действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии, единственная до сих пор команда, не проигрывавшая в нынешнем сезоне АПЛ.

Да и вообще «Пэлас» в последний раз проигрывал еще весной. И то, что в межсезонье «орлы» лишились своего лучшего игрока, на их настроение никоим образом не повлияло. Как оказалось по факту.

Честно говоря, у меня были надежды, минимальные, но все-таки, что главный тренер «КП» Оливер Гласнер «забьет» на это мероприятие – Лигу конференций, – куда его команду отправили немножко дебильным решением УЕФА.

Но и эти минимальные надежды не оправдались, поскольку австриец выпустил на игру против динамовцев максимально приближенный к основе вариант. Поэтому на момент стартового свистка у меня уже и не было тех самых иллюзий.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот относительно «Шахтера» иллюзии были. Да еще какие. «Абердин» сейчас – откровенно сбитый летчик, ничего не имеющий от статуса некогда третьей шотландской силы. Да какое там третьей, если на данный момент «красные» занимают последнее место в чемпионате, не имея в своем активе ни одного забитого мяча.

И против вот тех, извините, импотентов – наша молодецкая удаль, перемешанная с бразильским карнавалом. Да с заверениями на грядущий 90-летний юбилей «Шахтера» снова выиграть еврокубок.

Я дико извиняюсь, но с такой игрой, как против «Абердина», наш действующий обладатель Кубка вряд ли может рассчитывать на выход в плей-офф. Я понимаю, что травмы бразильцев сказались на картине игры, продажа Кевина и Судакова, но ведь взамен тоже накупили очередной «лучший состав в истории».

Но пока что ни молодецкой удали, ни бразильского карнавала. Все это в нынешнем сезоне, то есть, под руководством нового тренера, было лишь раз – в противостоянии с «Бешикташем». Первый матч квалификации Лиги конференций – против «Ильвеса» – все же не будем брать за основу. Это примерно та же история, если всерьез восхищаться игрой команды Арды Турана против «Руха».

Ну, по факту получается следующее. Против «Ильвеса» или «Руха» нынешний «Шахтер» играть действительно умеет. И это тоже хорошо, хоть и явно недостаточно для «лучшей команды в истории». Но вот играть против закрытых команд типа «Панатинаикоса», «Серветта» и, как оказалось, «Абердина», нынешний «Шахтер» толком и не научился.

Позволю себе отметить одну немаловажную, на мой субъективный взгляд, деталь. Практически все нынешние соперники «Шахтера» на евроарене были не в лучшем состоянии. У каждого на то не самое лучшее свое состояние были свои причины. И со всеми, окромя «Бешикташа», «горняки» порядком намучились. А что будет, если дончане встретятся с командой без заметных изъянов?

Как правило, «Шахтер» начинал играть после перерыва, когда получал новую установку от Турана. В частности, так получилось и в игре против «Абердина». Стало быть, начальная установка Арды Турана была и есть, скажем так, не совсем идеальной.

Понятно, что хорошо то, что хорошо заканчивается. Выиграли на нервах. И слава Богу. Хоть какие-то позитивные эмоции. И баллы в общую копилку. Но для меня вот что удивительно. «Шахтер» напичкал команду вроде бы как действительно неплохими игроками середины поля и атаки, но в обороне все те же. Вы меня извините, но вряд ли можно выиграть еврокубок с Бондарем.

Getty Images/Global Images Ukraine

А что касается «Динамо», то «Динамо» не очень касается. Трансферная политика этого клуба для меня уже давно загадка. Впрочем, как и способ выбора рулевых. Но сейчас не об этом. Вроде бы как дельную схему выбрали на игру против заведомо более сильного оппонента – в пять защитников, с двумя номинальными опорниками. Учитывая, что «Пэлас» не привык там у себя играть первым номером, такая схема имела место быть.

Имела, да не была. Вот как начальная установка Арды Турана практически всегда в нынешнем еврокубковом сезоне «Шахтера» оказывается не самой идеальной, так и Александр Шовковский отчубучит порой такое, что ни в одни ворота не лезет. Наверное, не зря он всю карьеру провел в тех воротах.

Ну как можно было так начудить с заменой Михавко? На таком уровне мелочей не прощают, не говоря уже о чудачествах. Замешкались хотя бы чуть-чуть, и получите, и распишитесь. А тут замешкались на более чем три минуты. И команда, наказавшая дважды «Ливерпуль», без проблем наказала и «Динамо».

И далее вроде бы как правильно выбранная схема оказалась и ненужной вовсе. Атавизмом оказалась, потому что была рассчитана для иного результата. Пришлось перестраиваться по ходу, а это у Шовковского никогда не получалось. Получили второй. На этом все. Поезд едет в депо. Освобождайте вагоны.

Впереди еще пять матчей. Но иллюзий совсем немного.