Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.
в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 2-й тур. Стартовал основной раунд Лиги конференций с двумя украинскими клубами.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На старте Лиги конференций киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч Кристал Пэлас (0:2), а донецкий Шахтер выиграл на выезде у шотландского клуба Абердин (3:2).
Победа Шахтера принесла Украине в копилку 0.500 балла (2 очка за победу, деленные на 4 клуба, стартовавших в еврокубках).
В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.850).
Сезонный набор очков составляет 3.250 баллов (22-е место в сезоне).
На текущей неделе Польша опередила Данию в борьбе за 13-ю позицию, а Хорватия обогнала Румынию и вышла на 21-е место.
Хорватия, Венгрия, Азербайджан и Словения на текущей евронеделе добавили в свой актив также 0,500 балла, как и Украина.
Румыния, Сербия, Словакия и Болгария остались на этой неделе ни с чем. Украина сократила отставание от них на 0.500.
Напомним, Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26). Отставание от 22-й в рейтинге страны (Румунии) составляет 2.400 балла.
В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 52-й позиции, а Динамо спустилось на 106-е место.
Лига чемпионов 2025/26. Результаты 2-го тура
Лига Европы 2025/26. Результаты 2-го тура
Лига конференций 2025/26. Результаты 1-го тура
Пятилетний рейтинг стран в клубном футболе УЕФА 2026
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Клубный рейтинг УЕФА 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной
Португальский специалист будет работать в команде до завершения сезона 2025/26
Зате когути диркачі будуть скулити про «вєлічіє ОПЗЖ» 🤮
нам потрібно стартувати з низу, бо хоч очки набираємо ))
та не потрібно більше 4х команд, а ще краще 3, щоб набрані не ділити на решту невдах!!!
Що вірний нашій Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Подяку ще раз повторю:
Енріке, Лукасу і Назарині! ⚽⚽⚽ 😊