Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Лига чемпионов
03 октября 2025, 12:00 | Обновлено 03 октября 2025, 12:21
1537
6

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

03 октября 2025, 12:00 | Обновлено 03 октября 2025, 12:21
1537
6 Comments
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.

в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 2-й тур. Стартовал основной раунд Лиги конференций с двумя украинскими клубами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги конференций киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч Кристал Пэлас (0:2), а донецкий Шахтер выиграл на выезде у шотландского клуба Абердин (3:2).

Победа Шахтера принесла Украине в копилку 0.500 балла (2 очка за победу, деленные на 4 клуба, стартовавших в еврокубках).

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.850).

Сезонный набор очков составляет 3.250 баллов (22-е место в сезоне).

На текущей неделе Польша опередила Данию в борьбе за 13-ю позицию, а Хорватия обогнала Румынию и вышла на 21-е место.

Хорватия, Венгрия, Азербайджан и Словения на текущей евронеделе добавили в свой актив также 0,500 балла, как и Украина.

Румыния, Сербия, Словакия и Болгария остались на этой неделе ни с чем. Украина сократила отставание от них на 0.500.

Напомним, Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26). Отставание от 22-й в рейтинге страны (Румунии) составляет 2.400 балла.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 52-й позиции, а Динамо спустилось на 106-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 2-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 2-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 1-го тура

Пятилетний рейтинг стран в клубном футболе УЕФА 2026

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Абердин - Шахтер Абердин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 16
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии
Футбол | 03 октября 2025, 12:24 0
Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии
Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии

Португальский специалист будет работать в команде до завершения сезона 2025/26

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03.10.2025, 09:24
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Класна фотка
Ответить
+2
Alexander Киев
І Шахтар знову тащить на собі 🫤
Зате когути диркачі будуть скулити про «вєлічіє ОПЗЖ» 🤮
Ответить
0
BEAR
цей рік по набраних очках буде найкращім за останні 5 років!!!
нам потрібно стартувати з низу, бо хоч очки набираємо ))
та не потрібно більше 4х команд, а ще краще 3, щоб набрані не ділити на решту невдах!!!
Ответить
0
naverland
Только Шахтер приносит очки Украине, за последние 15 лет никто даже и половины очков Шахтера не принес. 
Ответить
0
MaximusOne
Потужно від слова тужно.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Слава рідному Шахтарю🟧⚒️⬛
Що вірний нашій Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Подяку ще раз повторю:
Енріке, Лукасу і Назарині! ⚽⚽⚽ 😊
Ответить
-1
Популярные новости
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 25
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
01.10.2025, 08:17 7
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем