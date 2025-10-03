Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.

в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 2-й тур. Стартовал основной раунд Лиги конференций с двумя украинскими клубами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги конференций киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч Кристал Пэлас (0:2), а донецкий Шахтер выиграл на выезде у шотландского клуба Абердин (3:2).

Победа Шахтера принесла Украине в копилку 0.500 балла (2 очка за победу, деленные на 4 клуба, стартовавших в еврокубках).

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.850).

Сезонный набор очков составляет 3.250 баллов (22-е место в сезоне).

На текущей неделе Польша опередила Данию в борьбе за 13-ю позицию, а Хорватия обогнала Румынию и вышла на 21-е место.

Хорватия, Венгрия, Азербайджан и Словения на текущей евронеделе добавили в свой актив также 0,500 балла, как и Украина.

Румыния, Сербия, Словакия и Болгария остались на этой неделе ни с чем. Украина сократила отставание от них на 0.500.

Напомним, Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26). Отставание от 22-й в рейтинге страны (Румунии) составляет 2.400 балла.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 52-й позиции, а Динамо спустилось на 106-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 2-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 2-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 1-го тура

Пятилетний рейтинг стран в клубном футболе УЕФА 2026

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2026