Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Вечером 2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день по всей Европе прошло 18 поединков.

Киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч Кристал Пэлас (0:2). Голы у гостей забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа.

Донецкий Шахтер выиграл на выезде у шотландского клуба Абердин 3:2). У горняков голы забили Егор Назарина, Лукас Феррейра, Педро Энрике.

После 1-го тура Шахтер занимает 11-е место (3 очка), а Динамо делит 28–31 позиции (0 пунктов).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1-й тур, 2 октября 2025. Второй блок матчей

22:00. Абердин (Шотландия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Результаты второго блока матчей

22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:0

22:00. Легия (Польша) – Самсунспор (Турция) – 0:1

22:00. Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:0

22:00. Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 1:2

22:00. Спарта Прага (Чехия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 4:1

22:00. Фиорентина (Италия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 2:0

22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 3:1

22:00. Шелбурн (Ирландия) – Хеккен (Швеция) – 0:0

