Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Лига конференций
03 октября 2025, 00:23 | Обновлено 03 октября 2025, 00:30
505
4

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день по всей Европе прошло 18 поединков.

Киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч Кристал Пэлас (0:2). Голы у гостей забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа.

Донецкий Шахтер выиграл на выезде у шотландского клуба Абердин 3:2). У горняков голы забили Егор Назарина, Лукас Феррейра, Педро Энрике.

После 1-го тура Шахтер занимает 11-е место (3 очка), а Динамо делит 28–31 позиции (0 пунктов).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1-й тур, 2 октября 2025. Второй блок матчей

22:00. Абердин (Шотландия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Результаты второго блока матчей

  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:0
  • 22:00. Легия (Польша) – Самсунспор (Турция) – 0:1
  • 22:00. Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:0
  • 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 1:2
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 4:1
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 2:0
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 3:1
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Хеккен (Швеция) – 0:0

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Тренер Кристал Пэлас рассказал, удивило ли его Динамо в матче еврокубка
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Alexander Киев
Ахахха де Дирнама, де? 😂
+1
ktesibiy
Доволі цікавий момент. В першому турі всі майбутні суперника Шахтаря по групі програли, а в Динамо, якщо не помиляюсь, виграли всі, окрім одного. Шахтярю з суперниками вкрай повезло.
0
Urets
десь так і закінчать, кроти нижче першої десятки, ДК в кінці 3го десятка, за межами плей-офф
0
