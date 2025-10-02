1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица
Киевская команда уступила Кристал Пэлас со счетом 0:2
Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков. Завершились 9 игр первого блока.
Киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч против английской команды Кристал Пэлас (0:2). Голы у гостей забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа.
Донецкий Шахтер в 1-м туре в 22:00 проведет встречу на выезде с шотландским клубом Абердин.
Лига конференций УЕФА 2025/26
1-й тур, 2 октября 2025. Первый блок матчей
19:45. Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2
Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58
19:45. Зриньски (Босния и Герц.) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0
Голы: Бильбия, 12, Дуйлович, 22, Яковлевич, 40, Дамашкан, 69, Микич, 85
19:45. КуПС (Финляндия) – Дрита (Косово) – 1:1
Голы: Пажишек, 74 – Дабикай, 80
19:45. Лех Познань (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 4:1
Голы: Пальма, 13, Исхак, 21, Исмаил, 45+2, Бенгтссон, 77 – Радулович, 64
19:45. Лозанна (Швейцария) – Брейдаблик (Исландия) – 3:0
Голы: Леквейри, 7, Бейр, 11, Диаките, 33
19:45. Ноа (Армения) – Риека (Хорватия) – 1:0
Гол: Мулахусейнович, 6
19:45. Омония (Кипр) – Майнц (Германия) – 0:1
Гол: Амири, 75 (пен)
19:45. Райо Вальекано (Испания) – Шкендия (Северная Македония) – 2:0
Голы: Унаи Лопес, 28, Фран Перес, 32
19:45. Ягеллония (Польша) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 1:0
Гол: Имас, 57
Турнирная таблица
Инфографика
