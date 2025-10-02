Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица
Лига конференций
02 октября 2025, 22:11 | Обновлено 02 октября 2025, 23:12
312
0

1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица

Киевская команда уступила Кристал Пэлас со счетом 0:2

02 октября 2025, 22:11 | Обновлено 02 октября 2025, 23:12
312
0
1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков. Завершились 9 игр первого блока.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в польском Люблине проиграло домашний матч против английской команды Кристал Пэлас (0:2). Голы у гостей забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа.

Донецкий Шахтер в 1-м туре в 22:00 проведет встречу на выезде с шотландским клубом Абердин.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1-й тур, 2 октября 2025. Первый блок матчей

19:45. Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

19:45. Зриньски (Босния и Герц.) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0

Голы: Бильбия, 12, Дуйлович, 22, Яковлевич, 40, Дамашкан, 69, Микич, 85

19:45. КуПС (Финляндия) – Дрита (Косово) – 1:1

Голы: Пажишек, 74 – Дабикай, 80

19:45. Лех Познань (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 4:1

Голы: Пальма, 13, Исхак, 21, Исмаил, 45+2, Бенгтссон, 77 – Радулович, 64

19:45. Лозанна (Швейцария) – Брейдаблик (Исландия) – 3:0

Голы: Леквейри, 7, Бейр, 11, Диаките, 33

19:45. Ноа (Армения) – Риека (Хорватия) – 1:0

Гол: Мулахусейнович, 6

19:45. Омония (Кипр) – Майнц (Германия) – 0:1

Гол: Амири, 75 (пен)

19:45. Райо Вальекано (Испания) – Шкендия (Северная Македония) – 2:0

Голы: Унаи Лопес, 28, Фран Перес, 32

19:45. Ягеллония (Польша) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 1:0

Гол: Имас, 57

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
«Мы справились». Караваев прокомментировал поражение от Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен Дрита Денис Игнатенко КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Абердин - Шахтер Динамо - Кристал Пэлас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02 октября 2025, 06:23 3
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 16
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Абердин – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 02.10.2025, 22:34
Абердин – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Абердин – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Футбол | 02.10.2025, 06:45
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем