  Лига конференций. 1-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 2 октября проходят матчи 1-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо сыграет в польском Люблине домашний матч против английской команды Кристал Пэлас.

Донецкий Шахтер на выезде в 1-м туре проведет встречу с шотландским клубом Абердин.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1-й тур, 2 октября 2025

  • 19:45. Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия)
  • 19:45. Зриньски (Босния и Герц.) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 19:45. КуПС (Финляндия) – Дрита (Косово)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • 19:45. Лозанна (Швейцария) – Брейдаблик (Исландия)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Риека (Хорватия)
  • 19:45. Омония (Кипр) – Майнц (Германия)
  • 19:45. Райо Вальекано (Испания) – Шкендия (Северная Македония)
  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • 22:00. Легия (Польша) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Хеккен (Швеция)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

По теме:
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Стал известен стартовый состав Кристал Пэлас на матч ЛК против Динамо Киев
Марк ГЕХИ: «Динамо – очень хорошая команда, есть много сборников в составе»
