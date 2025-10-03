Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
Дарья и Вероника проводят успешную неделю в Братиславе и Реймсе
Две украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 184) и Вероника Подрез (WTA 477) проводят успешную неделю на турнирах ITF.
Обе украинки добрали до полуфиналов: Снигур продолжает борьбу на соревнованиях ITF W75 в Братиславе, а Подрез – на 35-тысячнике в Реймсе.
2 октября Дарья в четвертьфинале переиграла Катарину Кузьмову, а Вероника выбила чемпионку юниорского US Open Елин Вандромм.
Снигур в полуфинале встретится с Алиной Корнеевой. Для Дарьи это будет четвертый полуфинал на уровне ITF в 2025 году.
Подрез разыграет место в финале с француженкой Ким Киарелло, у которой нет рейтинга WTA и которая стартовала в Реймсе с квалификации. Вероника впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира категории W35.
И Снигур, и Подрез свои полуфинальные поединки проведут 4 октября.
Результаты Дарьи Снигур на турнире ITF W75 в Братиславе:
- 1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Джина Файстел – 6:1, 6:3
- 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Жюли Пастикова – 6:2, 6:4
- 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Катарина Кузьмова – 6:3, 7:6 (7:5)
- 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Алина Корнеева [3]
Результаты Вероники Подрез на турнире ITF W35 в Реймсе:
- 1/16 финала: Вероника Подрез – Мари Маттел – 6:4, 7:5
- 1/8 финала: Вероника Подрез – Амандин Монно – 6:4, 5:7, 6:2
- 1/3 финала: Вероника Подрез – Елин Вандромм – 6:2, 7:5
- 1/2 финала: Вероника Подрез – Ким Киарелло [Q]
