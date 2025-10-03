Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF

Две украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 184) и Вероника Подрез (WTA 477) проводят успешную неделю на турнирах ITF.

Обе украинки добрали до полуфиналов: Снигур продолжает борьбу на соревнованиях ITF W75 в Братиславе, а Подрез – на 35-тысячнике в Реймсе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

2 октября Дарья в четвертьфинале переиграла Катарину Кузьмову, а Вероника выбила чемпионку юниорского US Open Елин Вандромм.

Снигур в полуфинале встретится с Алиной Корнеевой. Для Дарьи это будет четвертый полуфинал на уровне ITF в 2025 году.

Подрез разыграет место в финале с француженкой Ким Киарелло, у которой нет рейтинга WTA и которая стартовала в Реймсе с квалификации. Вероника впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира категории W35.

И Снигур, и Подрез свои полуфинальные поединки проведут 4 октября.

Результаты Дарьи Снигур на турнире ITF W75 в Братиславе:

1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Джина Файстел – 6:1, 6:3

Дарья Снигур [2] – Джина Файстел – 6:1, 6:3 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Жюли Пастикова – 6:2, 6:4

Дарья Снигур [2] – Жюли Пастикова – 6:2, 6:4 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Катарина Кузьмова – 6:3, 7:6 (7:5)

Дарья Снигур [2] – Катарина Кузьмова – 6:3, 7:6 (7:5) 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Алина Корнеева [3]

Результаты Вероники Подрез на турнире ITF W35 в Реймсе: