Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
ITF
03 октября 2025, 23:42 |
Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF

Дарья и Вероника проводят успешную неделю в Братиславе и Реймсе

Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
Instagram. Вероника Подрез

Две украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 184) и Вероника Подрез (WTA 477) проводят успешную неделю на турнирах ITF.

Обе украинки добрали до полуфиналов: Снигур продолжает борьбу на соревнованиях ITF W75 в Братиславе, а Подрез – на 35-тысячнике в Реймсе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

2 октября Дарья в четвертьфинале переиграла Катарину Кузьмову, а Вероника выбила чемпионку юниорского US Open Елин Вандромм.

Снигур в полуфинале встретится с Алиной Корнеевой. Для Дарьи это будет четвертый полуфинал на уровне ITF в 2025 году.

Подрез разыграет место в финале с француженкой Ким Киарелло, у которой нет рейтинга WTA и которая стартовала в Реймсе с квалификации. Вероника впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира категории W35.

И Снигур, и Подрез свои полуфинальные поединки проведут 4 октября.

Результаты Дарьи Снигур на турнире ITF W75 в Братиславе:

  • 1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Джина Файстел – 6:1, 6:3
  • 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Жюли Пастикова – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Катарина Кузьмова – 6:3, 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Алина Корнеева [3]

Результаты Вероники Подрез на турнире ITF W35 в Реймсе:

  • 1/16 финала: Вероника Подрез – Мари Маттел – 6:4, 7:5
  • 1/8 финала: Вероника Подрез – Амандин Монно – 6:4, 5:7, 6:2
  • 1/3 финала: Вероника Подрез – Елин Вандромм – 6:2, 7:5
  • 1/2 финала: Вероника Подрез – Ким Киарелло [Q]

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке
Вероника Подрез Дарья Снигур ITF Братислава
