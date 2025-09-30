Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF во вторник, 30 сентября.
Мужчины
M25, Санта-Маргарита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Овчаренко (Украина, 7) – Джанникола Мисаси (Италия) – не ранее 11:30
- Алексей Крутых (Украина) – Джованни Орадини (Италия) – не ранее 13:00
Парный разряд, первый круг
- Вячеслав Белинский и Алесандр Овчаренко (Украина) – Леонародо Иемми и Эдоардо Дзанада (Италия) – не ранее 14:30
М25, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Вадим Конончук (Украина, 2) – Сю Вэйтао (Китай, 14)
Парный разряд, первый круг
- Майкл Собхи и Фарес Закария (Египет) – Андрей Порицкий и Вадим Урсу (Украина) – не ранее 13:30
- Владимир Ужиловский (Украина) и Сидней Цик (Германия) – Юрий Джавакян (Украина) и Корай Кирджи (Турция) – не ранее 13:30
M15, Кайсери (Турция – хард)
Парный разряд, первый круг
- Джемиль Тугра Дуран и Бугра Озкоч (Турция) – Александр Брайнин (Украина) и Цзян Ицин (Китай) – не ранее 15:00
Женщины
W50, Ранчо-Санта-Фе (Калифорния, США – хард), RSF Open
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Оливия Линчер (Польша, 4) – Анита Сагдиева (Украина) – не ранее 19:30
Парный разряд, первый круг
- Фиона Кроули и Джеда Дэниел (США) – Кристина Новак (Словения) и Анита Сагдиева (Украина) – не ранее 00:00
W35, Реймс (Франция – хард, зал), Internationaux Reims Champagne
Парный разряд, первый круг
- Астрид Сиротт (Франция) и Дарья Есипчук (Украина) – Седа Басийяр и Хаджар Кринебуш (Франция) - не ранее 16:30
W15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Инга Лонгиненко (Украина) – Мариам Атла (Египет, 14) – 1:6, 0:6
Парный разряд, первый круг
- София Гапонкова и Мария Прудникова – Инга Лонгиненко (Украина) и Юдзуха Негиши (Япония) – не ранее 12:30
W16, Шибеник (Хорватия – грунт), Sibenik Open 2025
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Хелена Музинич (Сербия) – Мария Дробышева (Украина, 11) – 0:6, 3:6
Парный разряд, первый круг
- Ноэми Маинес и Аурора Урсо (Италия, 4) – Мелинда Биро (Венгрия) и Полина Скляр (Украина) – не ранее 15:30
- Алиса Барановская (Украина) и Франческа Гандольфи (Италия) – Теа Никчевич (Черногория) и Паола Ортега Редондо (Испания, 3) – не ранее 15:30
W15, Варна (Болгария – грунт), Varna Open 2025
Одиночный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – Джулия Попа (Румыния, 6) – 1:6, 0:6
