Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
ITF
30 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:49
45
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей Мирового тура ITF на 30 сентября

30 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:49
45
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF во вторник, 30 сентября.

Мужчины

M25, Санта-Маргарита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Овчаренко (Украина, 7) – Джанникола Мисаси (Италия) – не ранее 11:30
  • Алексей Крутых (Украина) – Джованни Орадини (Италия) – не ранее 13:00

Парный разряд, первый круг

  • Вячеслав Белинский и Алесандр Овчаренко (Украина) – Леонародо Иемми и Эдоардо Дзанада (Италия) – не ранее 14:30

М25, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

  • Вадим Конончук (Украина, 2) – Сю Вэйтао (Китай, 14)

Парный разряд, первый круг

  • Майкл Собхи и Фарес Закария (Египет) – Андрей Порицкий и Вадим Урсу (Украина) – не ранее 13:30
  • Владимир Ужиловский (Украина) и Сидней Цик (Германия) – Юрий Джавакян (Украина) и Корай Кирджи (Турция) – не ранее 13:30

M15, Кайсери (Турция – хард)

Парный разряд, первый круг

  • Джемиль Тугра Дуран и Бугра Озкоч (Турция) – Александр Брайнин (Украина) и Цзян Ицин (Китай) – не ранее 15:00

Женщины

W50, Ранчо-Санта-Фе (Калифорния, США – хард), RSF Open

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Оливия Линчер (Польша, 4) – Анита Сагдиева (Украина) – не ранее 19:30

Парный разряд, первый круг

  • Фиона Кроули и Джеда Дэниел (США) – Кристина Новак (Словения) и Анита Сагдиева (Украина) – не ранее 00:00

W35, Реймс (Франция – хард, зал), Internationaux Reims Champagne

Парный разряд, первый круг

  • Астрид Сиротт (Франция) и Дарья Есипчук (Украина) – Седа Басийяр и Хаджар Кринебуш (Франция) - не ранее 16:30

W15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Инга Лонгиненко (Украина) – Мариам Атла (Египет, 14) – 1:6, 0:6

Парный разряд, первый круг

  • София Гапонкова и Мария Прудникова – Инга Лонгиненко (Украина) и Юдзуха Негиши (Япония) – не ранее 12:30

W16, Шибеник (Хорватия – грунт), Sibenik Open 2025

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

  • Хелена Музинич (Сербия) – Мария Дробышева (Украина, 11) – 0:6, 3:6

Парный разряд, первый круг

  • Ноэми Маинес и Аурора Урсо (Италия, 4) – Мелинда Биро (Венгрия) и Полина Скляр (Украина) – не ранее 15:30
  • Алиса Барановская (Украина) и Франческа Гандольфи (Италия) – Теа Никчевич (Черногория) и Паола Ортега Редондо (Испания, 3) – не ранее 15:30

W15, Варна (Болгария – грунт), Varna Open 2025

Одиночный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – Джулия Попа (Румыния, 6) – 1:6, 0:6
По теме:
Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций
ФОТО. Украинки дошли до финала турнира во Франции, выиграв всего один матч
Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
ITF Санта-Маргерита-ди-Пула ITF Шарм-эш-Шейх расписание ITF Ранчо-Санта-Фе Александр Овчаренко Алексей Крутых Вячеслав Белинский Вадим Урсу Владимир Ужиловский Юрий Джавакян Александр Брайнин Анита Сагдиева Дарья Есипчук Полина Скляр Алиса Барановская
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30 сентября 2025, 01:11 6
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Синнер в Пекине в 11-й раз обыграл демона и повторил достижение Федерера
Теннис | 30 сентября 2025, 13:26 0
Синнер в Пекине в 11-й раз обыграл демона и повторил достижение Федерера
Синнер в Пекине в 11-й раз обыграл демона и повторил достижение Федерера

Янник после победы над Алексом де Минауром стал первым финалистом пятисотника в Китае

В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Футбол | 30.09.2025, 18:10
Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 40
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 5
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем