Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке
Премьер-лига
Колос Ковалевка
03.10.2025 16:30 – FT 0 : 2
Рух Львов
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 18:29
721
9

Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке

Команда Федыка завоевала три очка впервые за семь последних матчей УПЛ

03 октября 2025, 18:29
721
9 Comments
Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Колос» – «Рух» - 0:2

Голы: Фаал, 48, Притула, 77 (пен.)

Предупреждения: Козик, 45+1 – Слюсар, 36, Рунич, 90+2

«Колос»: Пахолюк – Цуриков (Рухадзе, 60), И. Красничи, Бурда, Козик (Понедельник, 46) – Ррапай, Теллес, Гагнидзе – Третьяков (А. Красничи, 60), Климчук (Оевуси, 46), Кане (Алефиренко, 46).

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Рейляну, Слюсар (Подгурский, 59), Притула – Клайвер, Фаал (Алмазбеков, 88), Квасница (Рунич, 78).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

Удары (в створ) – 6 (2) : 11 (5)
Угловые – 6:5
Оффсайды – 2:1

КОЛОС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 9
Limb.Yuri
Не очікувано, але все по грі.
+1
Kovalchuk
Сказочка Костишена закончилась 
0
Singularis
Дристал Колос
0
Remark
Ну це сенсація.
0
ТвояМамка
закончился колосок
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Хлібороби засмутили...😢
Могли ввірватись у топ-2🥈
Але шанс той упустили:
Згоріли рухівцям 0-2...
.
Ну, теперь друге і третє:
Розіграють ДК й цифрові.
І побажаю киянам утретє:
Розмажте крипту по траві! 😊
0
Dynamo1927
На Шахтёр оживут😉 перезагрузка тоже надо, с весны все сильнейшие клубы Украины теряли очки с Колосом. В жизни всё циклично. После циферки чувствовалось у команды какое-то разочарование, то ли усталость. 
-2
