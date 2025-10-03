Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке
Команда Федыка завоевала три очка впервые за семь последних матчей УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Колос» – «Рух» - 0:2
Голы: Фаал, 48, Притула, 77 (пен.)
Предупреждения: Козик, 45+1 – Слюсар, 36, Рунич, 90+2
«Колос»: Пахолюк – Цуриков (Рухадзе, 60), И. Красничи, Бурда, Козик (Понедельник, 46) – Ррапай, Теллес, Гагнидзе – Третьяков (А. Красничи, 60), Климчук (Оевуси, 46), Кане (Алефиренко, 46).
«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Рейляну, Слюсар (Подгурский, 59), Притула – Клайвер, Фаал (Алмазбеков, 88), Квасница (Рунич, 78).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
Удары (в створ) – 6 (2) : 11 (5)
Угловые – 6:5
Оффсайды – 2:1
КОЛОС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
Могли ввірватись у топ-2🥈
Але шанс той упустили:
Згоріли рухівцям 0-2...
.
Ну, теперь друге і третє:
Розіграють ДК й цифрові.
І побажаю киянам утретє:
Розмажте крипту по траві! 😊