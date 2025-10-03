Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги против ковалевского Колосса (2:0).

– В первом тайме были подходы к воротам соперника, которыми мы могли лучше распорядиться. Команда начинала быстрые атаки, но в завершающей стадии не хватало взаимопонимания. На все нужно время, ведь на собрании «Рух» не играл в этом составе. Планомерная работа команды началась только после закрытия трансферного окна. Каждый мог уйти, могли прийти и новички, поэтому, собственно, о футболе все начали думать только как закрылось трансферное окно.

Конечно, голы всегда придают команде уверенность. Фаал – молодец. Он нападающий, и это его работа – забивать голы. Бабушник забивал и в кубке, и на старте сезона в чемпионате. Мы не разделяем эти турниры, ведь для нас важна каждая игра. К каждому поединку команда тщательно готовится. В Ковалевку с нами не приехал Эдсон, являющийся одним из наших ключевых футболистов, и его качественно заменил Денис Слюсарь. Виталий Роман набирает оптимальные кондиции и восстанавливается от микроповреждения.

На скамейке запасных у нас преимущественно молодежь. Это тот резерв, который должен усиливать командную игру, выходя на смену. Благодаря этому молодые футболисты и получат необходимый опыт. Что касается пробивающего пенальти, то мы не определяем такого игрока к матчу. Во время игры происходят замены, кто-то к этому моменту уже может ощущать усталость. Поэтому исполняет одиннадцатиметровый футболист, чувствующий уверенность в себе – сегодня это был Остап Притула, – сказал Федик.

