Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
Премьер-лига
Колос Ковалевка
03.10.2025 16:30 – FT 0 : 2
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 21:21 |
608
0

Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

03 октября 2025, 21:21 |
608
0
Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги против ковалевского Колосса (2:0).

– В первом тайме были подходы к воротам соперника, которыми мы могли лучше распорядиться. Команда начинала быстрые атаки, но в завершающей стадии не хватало взаимопонимания. На все нужно время, ведь на собрании «Рух» не играл в этом составе. Планомерная работа команды началась только после закрытия трансферного окна. Каждый мог уйти, могли прийти и новички, поэтому, собственно, о футболе все начали думать только как закрылось трансферное окно.

Конечно, голы всегда придают команде уверенность. Фаал – молодец. Он нападающий, и это его работа – забивать голы. Бабушник забивал и в кубке, и на старте сезона в чемпионате. Мы не разделяем эти турниры, ведь для нас важна каждая игра. К каждому поединку команда тщательно готовится. В Ковалевку с нами не приехал Эдсон, являющийся одним из наших ключевых футболистов, и его качественно заменил Денис Слюсарь. Виталий Роман набирает оптимальные кондиции и восстанавливается от микроповреждения.

На скамейке запасных у нас преимущественно молодежь. Это тот резерв, который должен усиливать командную игру, выходя на смену. Благодаря этому молодые футболисты и получат необходимый опыт. Что касается пробивающего пенальти, то мы не определяем такого игрока к матчу. Во время игры происходят замены, кто-то к этому моменту уже может ощущать усталость. Поэтому исполняет одиннадцатиметровый футболист, чувствующий уверенность в себе – сегодня это был Остап Притула, – сказал Федик.

На нашем сайте доступен обзор матча Колос – Рух, где подопечные Федика шокировали хозяев. дважды поразив ворота Пахолюка.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Тренер Эпицентра: «Не могу это объяснить. Одно и то же каждый матч»
Полесье – Полтава. Текстовая трансляция матча
Рух Львов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Рух пресс-конференция
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»
Футбол | 03 октября 2025, 21:01 0
Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»
Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»

Команда неудачно стартовала в сезоне

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03 октября 2025, 08:30 6
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Бокс | 03.10.2025, 00:21
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Футбол | 03.10.2025, 16:27
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем