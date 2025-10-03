Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют матч 8 тура УПЛ
В пятницу, третьего октября, ковалевский Колос на домашнем стадионе принимает львовский Рух в рамках матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Команды размеренно начали поединок, борясь за инициативу. Активнее всего играют подопечные Руслана Костышина, а ребята Ивана Федика ищут счастья на контратаках. Слабый первый тайм в атакующем плане от обеих команд. Только у Руха при этом было хоть что-то похожее на момент.
В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.
