Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
03.10.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 11:31 |
35
1

Колос – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

03 октября 2025, 11:31 |
35
1 Comments
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В пятницу, 3-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Руслана Костышина классно начала сезон, но уже два тура ни победить, ни даже забить в ворота соперников не может. Исправить этот недостаток «колоски» могут в игре против одного из главных аутсайдеров сезона. Коллектив Ивана Федыка лишь один раз победил на старте против СК «Полтавы» (2:1), после чего за ним тянется серия исключительно из поражений. Но только в чемпионате – в Кубке, например, «Рух» выбил «Полесье» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
3 октября 2025 -
15:30
Рух Львов
Обе команды забьют (да) 2.51 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дальше без Гармаша? Рябоконь рассказал, выехало ли Лесное на выездной матч
Прикарпатье – Ворскла. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Иван Федык Колос - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Футбол | 02 октября 2025, 21:44 25
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы

Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре

Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Футбол | 03 октября 2025, 11:03 5
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций

Наставник киевской команды должен был выбрать другую тактику на матч с «Кристал Пэлас»

Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 12:14
Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины
Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 20:36
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ставка: Колос ІТБ1.
Ответить
0
Популярные новости
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 135
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 14
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 12
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
01.10.2025, 08:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем