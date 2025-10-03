Колос Ковалевка

В пятницу, 3-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Руслана Костышина классно начала сезон, но уже два тура ни победить, ни даже забить в ворота соперников не может. Исправить этот недостаток «колоски» могут в игре против одного из главных аутсайдеров сезона. Коллектив Ивана Федыка лишь один раз победил на старте против СК «Полтавы» (2:1), после чего за ним тянется серия исключительно из поражений. Но только в чемпионате – в Кубке, например, «Рух» выбил «Полесье» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.