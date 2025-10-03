Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
03.10.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 01:32 |
16
0

Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В родных стенах «колоски» хуже играют против «Руха», чем на выезде

03 октября 2025, 01:32 |
16
0
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Колос

В восьмом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В пятницу, 3 октября, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Руха». Команда Костышина, несмотря на поражение в последнем туре, продолжает находиться на верхушке турнирной таблицы, в то время как львовяне ее замыкают.

Колос

Не может что-то быть вечным. Такое выражение можно отнести к «Колосу», который в прошлом матче уступил «Металлисту» 1925 года, тем самым прервав беспроигрышную серию в УПЛ из четырнадцати поединков подряд. Костышин отметил, что частично эти результаты давили на команду психологически, и рано или поздно «колоски» все равно проиграли бы.

Но теперь после этого поражения, у «Колоса» есть реальная возможность перезагрузиться, и с новыми силами продолжить гонку за еврокубковые места. Но впереди у команды из Ковалевки встреча с «Рухом», которая находится среди аутсайдеров Премьер-лиги.

Что интересно, то против «Руха», «колоскам» всегда традиционно сложно играть. Во-первых, последнее поражение «Колоса» было зафиксировано как раз в игре против львовского клуба, тем более еще и последнее домашнее, а во-вторых, из семи очных встреч на правах хозяев, команда Костышина смогла выиграть всего две.

Рух

Над «Рухом» постепенно начинают сгущаться тучи. Львовяне, которые продолжают привыкать к игре без лидеров, сейчас неожиданно оказались на последней строчке в турнирной таблице. И в прошлом матче, команда Ивана Феыика «сгорела» в так называемом «дерби» против «Шахтера», пропустив от «горняков» четыре мяча. Кроме того, это поражение стало уже шестым подряд в пассиве «Руха», что является антирекордом.

Из положительного у команды можно выделить разве что победу в кубковой игре против «Полесья» и проход в следующую стадию турнира. Но есть еще поединки УПЛ, которые также не менее важны для команды, если «Рух» планирует задержаться в элитном дивизионе.

Учитывая недавно громкое заявление президента клуба, что в случае вылета в Первую лигу клуб прекратит свое существование, то у игроков «Руха» появился стимул продолжать играть, несмотря ни на что.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 13 матчей, в которых по 5 побед одержали «Колос» и «Рух», и 3 раза была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 12:10 в пользу «колосков». Последняя игра между этими командами завершилась минимальной победой «Руха» (1:0), в которой победный мяч забил Ярослав Карабин.

Прогноз на противостояние

Если для «Колоса» поражение стало больше случайностью, то «Рух» на старте сезона «забронировал» места в нижней части турнирной таблицы. Однако как показывают результаты, львовяне очень неудобные соперники для «колосков», а потому у гостей есть прекрасная возможность напомнить о себе, и попытаться сотворить чудо, когда от них вряд ли что-то будут ждать. При таких обстоятельствах нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Третьяков, Гагнидзе, Ррапай, Кане, Климчук

«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Копына, Эдсон Фернандо, Слюсар, Притула, Клайвер, Квасница, Фаал

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
3 октября 2025 -
15:30
Рух Львов
Обе команды забьют (да) 2.51 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Итоги разгрома. ЛНЗ сменил главного тренера молодежки
Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Полтава против Полесья не сможет сыграть в оптимальном составе
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Руслан Костышин Иван Федык Колос - Рух прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Футбол | 02 октября 2025, 03:41 1
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину

Форвард «Эмполи» Богдан Попов – о дебютном вызове в «сине-желтую» команду

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 144
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Футбол | 02.10.2025, 06:45
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02.10.2025, 07:30
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Футбол | 03.10.2025, 00:52
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем