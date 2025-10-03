Колос Ковалевка

В восьмом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В пятницу, 3 октября, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Руха». Команда Костышина, несмотря на поражение в последнем туре, продолжает находиться на верхушке турнирной таблицы, в то время как львовяне ее замыкают.

Колос

Не может что-то быть вечным. Такое выражение можно отнести к «Колосу», который в прошлом матче уступил «Металлисту» 1925 года, тем самым прервав беспроигрышную серию в УПЛ из четырнадцати поединков подряд. Костышин отметил, что частично эти результаты давили на команду психологически, и рано или поздно «колоски» все равно проиграли бы.

Но теперь после этого поражения, у «Колоса» есть реальная возможность перезагрузиться, и с новыми силами продолжить гонку за еврокубковые места. Но впереди у команды из Ковалевки встреча с «Рухом», которая находится среди аутсайдеров Премьер-лиги.

Что интересно, то против «Руха», «колоскам» всегда традиционно сложно играть. Во-первых, последнее поражение «Колоса» было зафиксировано как раз в игре против львовского клуба, тем более еще и последнее домашнее, а во-вторых, из семи очных встреч на правах хозяев, команда Костышина смогла выиграть всего две.

Рух

Над «Рухом» постепенно начинают сгущаться тучи. Львовяне, которые продолжают привыкать к игре без лидеров, сейчас неожиданно оказались на последней строчке в турнирной таблице. И в прошлом матче, команда Ивана Феыика «сгорела» в так называемом «дерби» против «Шахтера», пропустив от «горняков» четыре мяча. Кроме того, это поражение стало уже шестым подряд в пассиве «Руха», что является антирекордом.

Из положительного у команды можно выделить разве что победу в кубковой игре против «Полесья» и проход в следующую стадию турнира. Но есть еще поединки УПЛ, которые также не менее важны для команды, если «Рух» планирует задержаться в элитном дивизионе.

Учитывая недавно громкое заявление президента клуба, что в случае вылета в Первую лигу клуб прекратит свое существование, то у игроков «Руха» появился стимул продолжать играть, несмотря ни на что.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 13 матчей, в которых по 5 побед одержали «Колос» и «Рух», и 3 раза была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 12:10 в пользу «колосков». Последняя игра между этими командами завершилась минимальной победой «Руха» (1:0), в которой победный мяч забил Ярослав Карабин.

Прогноз на противостояние

Если для «Колоса» поражение стало больше случайностью, то «Рух» на старте сезона «забронировал» места в нижней части турнирной таблицы. Однако как показывают результаты, львовяне очень неудобные соперники для «колосков», а потому у гостей есть прекрасная возможность напомнить о себе, и попытаться сотворить чудо, когда от них вряд ли что-то будут ждать. При таких обстоятельствах нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Третьяков, Гагнидзе, Ррапай, Кане, Климчук

«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Копына, Эдсон Фернандо, Слюсар, Притула, Клайвер, Квасница, Фаал