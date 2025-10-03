С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
03 октября 2025, 10:07 | Обновлено 03 октября 2025, 10:11
В октябре сборная Украины U-21 сыграет два матча в рамках отбора на Евро-2027

УАФ

Свои ближайшие поединки в отборочном турнире Евро-2027 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Венгрии и Хорватии. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка), Илья Попович («Кишварда», Венгрия).

Защитники: Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба – «Верес» Ровно), Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – «Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – «Рух» Львов), Николай Огарков («Александрия»).

Полузащитники: Олег Федор («Карпаты» Львов), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все – «Заря» Луганск), Иван Лосенко («Кудровка»), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артем Степанов («Нюрнберг», Германия), Богдан Попов («Эмполи», Италия).

В список попал один из лучших бомбардиров Серии В этого сезона Богдан Попов.

Молодежная сборная Украины 10 октября в словенском городе Мурска Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Великой Горице – гостевой поединок с Хорватией.

Ранее была объявлена заявка национальной сборной Украины.

Унаи Мельгоса Богдан Попов сборная Украины по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Венгрии по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 заявка Украина - Венгрия Хорватия - Украина
