ОФИЦИАЛЬНО. Шаран вернулся к тренерской работе

Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Владимира Шарана на должность главного тренера дублирующего состава. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан»

Официальная информация о сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта Шарана с Александрией не сообщается. Сам Шаран рассказал об этом назначении еще вчера. Владимир, в эксклюзивном комментарии Sport.ua, признался, что побуждает его работать с командой Второй лиги Украины.

«Желаем Вам на новой должности профессиональных успехов, сил в воспитании молодых талантов, мудрости в принятии решений и, конечно, побед! Пусть ваш опыт и энергия помогут «Александрии-2» достичь новых вершин и обеспечить будущее для главной команды клуба», – говорится в сообщении.

Шаран возглавлял Александрию с 2013 по 2021 годы. Вместе с ним «горожане» вернулись и закрепились в УПЛ. Шаран в сезоне 2018/2019 привел Александрию в третье место в УПЛ, а в кампании 2019/20 его команда играла в групповом этапе Лиги Европы.

Александрия-2 после 10 туров занимает пятое место в группе Б Второй лиги, набрав 16 очков. Следующий поединок команда проведет на выезде против Диназа 8 октября.