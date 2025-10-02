Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 14:56 | Обновлено 02 октября 2025, 15:37
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс

Виктор Быцюра покинул пост наставника Александрии-2

ФК Александрия. Виктор Быцюра

Александрия официально объявила об уходе украинского специалиста Виктора Быцюры с поста главного тренера Александрии-2. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Виктор останется в структуре клуба, но должность пока не называют. Ожидается, что во главе дублирующего состава его заменит Владимир Шаран.

«Благодарим Виктора Григорьевича за его добросовестный и преданный труд в течение времени, которое он провел во главе юношеской команды и дублирующего состава. Его вклад являлся важной частью истории ФК «Александрия».

Желаем удачи в дальнейшей работе, новых профессиональных свершений и побед на его новом этапе карьеры в структуре нашего клуба! 🖤💛💚», – говорится в сообщении.

Александрия-2 после 10 туров занимает пятое место в группе Б Второй лиги, набрав 16 очков. Следующий поединок команда проведет на выезде против Диназа 8 октября.

Александрия Вторая лига Украины отставка Владимир Шаран Александрия-2 чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
