Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Команды провели второй поединок за четыре дня
В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь».
Команды уже встречались 18 сентября в поединке 1/16 Кубка Украины. Матч также проходил в Запорожье. Основное время поединка закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Феникс-Мариуполь».
Поединок чемпионата также завершился вничью 1:1. «Феникс-Мариуполь» открыл счет уже на 4-й минуте встречи. Результативным стал удар Артура Ременяка.
«Металлург» отыгрался еще в первом тайме. На 33-й минуте гол забил Алексей Бандурин.
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
«Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь» – 1:1
Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
