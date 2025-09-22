Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлург Зп
21.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 14:56
33
0

Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команды провели второй поединок за четыре дня

22 сентября 2025, 14:56
33
0
Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь».

Команды уже встречались 18 сентября в поединке 1/16 Кубка Украины. Матч также проходил в Запорожье. Основное время поединка закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Феникс-Мариуполь».

Поединок чемпионата также завершился вничью 1:1. «Феникс-Мариуполь» открыл счет уже на 4-й минуте встречи. Результативным стал удар Артура Ременяка.

«Металлург» отыгрался еще в первом тайме. На 33-й минуте гол забил Алексей Бандурин.

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Бандурин (Металлург Зп).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
Коуч ЛНЗ: «Рух не создал ни одного голевого момента»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы были ближе к победе»
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Артур Ременяк Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
