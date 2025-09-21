Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. Металлург Запорожье и Феникс-Мариуполь разделили очки
Первая лига
Металлург Зп
21.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 15:19 |
9
0

Первая лига. Металлург Запорожье и Феникс-Мариуполь разделили очки

Команды сыграли второй матч за четыре дня

21 сентября 2025, 15:19 |
9
0
Первая лига. Металлург Запорожье и Феникс-Мариуполь разделили очки
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь».

Команды уже встречались 18 сентября в поединке 1/16 Кубка Украины. Матч также проходил в Запорожье. Основное время матча закончилось вничью 1:1. А в серии пенальти победу одержал «Феникс-Мариуполь».

Поединок чемпионата также завершился вничью 1:1. «Феникс-Мариуполь» открыл счет уже на 4-й минуте встречи. Результативным стал удар Артура Ременяка.

«Металлург» отыгрался еще в первом тайме. На 33-й минуте гол забил Алексей Бандурин.

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Феникс-Маритуполь» – 1:1

Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Бандурин (Металлург Зп).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Артур Ременяк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
