Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлург Зп
21.09.2025 13:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 18:31 | Обновлено 20 сентября 2025, 18:38
Металлург – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 21 сентября в 13:00 по Киеву

Металлург – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФСК Мариуполь

В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлург

Аутсайдер прошлого розыгрыша чемпионата начал новый сезон ожидаемо тяжело. В Первой лиге команда уже проиграла «Ниве Т», «ЮКСА» и «Черноморцу», сыграла вничью с «Подольем» и неожиданно победила «Ворсклу». 4 набранных очка позволяют запорожцам находиться на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Металлург» одолел любительскую «Фазенду», однако уже в следующем раунде уступил тому же «Фениксу-Мариуполю» в серии пенальти после ничьей 1:1.

Феникс-Мариуполь

За 6 поединков текущего сезона Первой лиги команда одержала 2 победы против «Чернигова» и «Левого Берега», сыграла вничью с «ЮКСА» и потерпела поражение в поединках против «Ворсклы», «Прикарпатья» и «Черноморца». С 7 очками на счету коллектив занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

В Кубке Украины команда победила второй «Ужгород» на стадии 1/32 финала и смогла одолеть «Металлург» в серии пенальти следующего раунда.

Личные встречи

Помимо матча трехдневной давности, команды встречались еще 4 раза начиная с 2023 года. 3 поединка завершились вничью, а в 1 минимальную победу одержал «Металлург».

Интересные факты

  • «Металлург» забил всего 2 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Металлург» не одержал ни одной домашней победы в последних 4 играх. На счету команды 2 победы и 2 ничьи.
  • В последних 6 поединках «Феникс-Мариуполь» проиграл всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.54.

Металлург Зп
21 сентября 2025 -
13:00
Феникс-Мариуполь
Тотал меньше 2.5 1.54
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
