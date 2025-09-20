Металлург Зп

В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлург

Аутсайдер прошлого розыгрыша чемпионата начал новый сезон ожидаемо тяжело. В Первой лиге команда уже проиграла «Ниве Т», «ЮКСА» и «Черноморцу», сыграла вничью с «Подольем» и неожиданно победила «Ворсклу». 4 набранных очка позволяют запорожцам находиться на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Металлург» одолел любительскую «Фазенду», однако уже в следующем раунде уступил тому же «Фениксу-Мариуполю» в серии пенальти после ничьей 1:1.

Феникс-Мариуполь

За 6 поединков текущего сезона Первой лиги команда одержала 2 победы против «Чернигова» и «Левого Берега», сыграла вничью с «ЮКСА» и потерпела поражение в поединках против «Ворсклы», «Прикарпатья» и «Черноморца». С 7 очками на счету коллектив занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

В Кубке Украины команда победила второй «Ужгород» на стадии 1/32 финала и смогла одолеть «Металлург» в серии пенальти следующего раунда.

Личные встречи

Помимо матча трехдневной давности, команды встречались еще 4 раза начиная с 2023 года. 3 поединка завершились вничью, а в 1 минимальную победу одержал «Металлург».

Интересные факты

«Металлург» забил всего 2 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Металлург» не одержал ни одной домашней победы в последних 4 играх. На счету команды 2 победы и 2 ничьи.

В последних 6 поединках «Феникс-Мариуполь» проиграл всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.54.