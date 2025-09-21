21.09.2025 13:00 - : -
Украина. Первая лига21 сентября 2025, 09:17 |
93
0
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура
21 сентября 2025, 09:17 |
93
0
21 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября 2025
- 12:00. «Виктория» – «Подолье»
- 12:30. «Чернигов» – «Металлист»
- 13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»
12:00. «Виктория» – «Подолье»
12:30. «Чернигов» – «Металлист»
13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 08:34 4
Специалист считает, что проблема не в главном тренере национальной команды
Футбол | 21 сентября 2025, 09:51 0
Португалец рассказал о своем отношении к «драконам»
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Футбол | 21.09.2025, 08:03
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 19:59 1
20.09.2025, 06:50 52
19.09.2025, 08:30 5
19.09.2025, 16:43 80
20.09.2025, 07:52 2
20.09.2025, 21:02 22
20.09.2025, 04:21
20.09.2025, 07:32 38