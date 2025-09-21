Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября 2025

12:00. «Виктория» – «Подолье»

12:30. «Чернигов» – «Металлист»

13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»

12:00. «Виктория» – «Подолье»

12:30. «Чернигов» – «Металлист»

13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»