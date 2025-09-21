Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
21.09.2025 13:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 09:17 |
93
0

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура

21 сентября 2025, 09:17 |
93
0
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

21 сентября будут проведены три поединка 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября 2025

  • 12:00. «Виктория» – «Подолье»
  • 12:30. «Чернигов» – «Металлист»
  • 13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»

12:00. «Виктория» – «Подолье»

12:30. «Чернигов» – «Металлист»

13:00. «Металлург» Запорожье – «Феникс-Мариуполь»

По теме:
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кравец сделал важное заявление после выхода скандального интервью о Динамо
Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Феникс-Мариуполь Металлург Запорожье Чернигов Металлист Харьков Подолье Хмельницкий Виктория Сумы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:34 4
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»

Специалист считает, что проблема не в главном тренере национальной команды

МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»
Футбол | 21 сентября 2025, 09:51 0
МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»
МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»

Португалец рассказал о своем отношении к «драконам»

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем