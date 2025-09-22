Максим ФЕЩУК: «От своей команды ожидал больше забитых мячей»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на выезде сыграл вничью 1:1 с запорожским «Металлургом». Итог матча прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Ожидал победы. Не очень доволен характером игры. А так, в принципе, нормально. Я считаю, что играли больше с позиции силы на выезде. Но я ожидал от своей команды, потому что были ротации, ожидал больше забитых мячей. Несмотря на это, я не могу сказать, что мы можем выигрывать постоянно. Забить один гол и не пропустить. Это футбол.

Обидно. Снова пропущенный мяч одинаковый. Что в Кубке, что в чемпионате, с дальней подачи на дальнюю штангу. Будем разбирать. За счет индивидуальных ошибок, как в атаке, так и в обороне, в определенных игровых моментах, мы сегодня не одержали победу», – сказал Максим Фещук.