Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Увидел, что у нас есть коллектив на поле»

В матче седьмого тура Первой лиги запорожский «Металлург» на своем поле сыграл вничью 1:1 с клубом «Феникс-Мариуполь». Результат поединка прокомментировал игрок запорожского клуба Андрей Близниченко.

«Сказал бы, результат закономерен. Эмоции таковы, что не очень, потому что не выиграли. Но проигрывали, забили ответный мяч и все-таки более-менее результат положительный, потому что проигрывали. В этой игре я увидел, что у нас есть коллектив на поле, что друг за друга все. Кому-то тяжело, кто-то поддерживает, помогает, заменяли на позициях. И поэтому, мне кажется, что мы вот добавили в этом плане. И, возможно, из-за этого у нас были силы и атаки в конце.

Результат закономерен. Я думаю, игра понравилась болельщикам, потому что было много борьбы, такой агрессивной, эмоций, очень много противоречивых таких действий на поле. Я думаю, болельщикам понравилось. Два гола было. Я думаю, тренерам тоже понравилось. Очень много работы, над чем работать и этот матч рассматривать с разных картинок. Первая 15-минутка, последняя 15-минутка в первом тайме, последние 15 минут во втором тайме. Очень много информации», – сказав Андрей Близниченко.