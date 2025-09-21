Испания21 сентября 2025, 13:14 |
Когда играет Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
С 19 по 21 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки пятого тура
🏆 С 19 по 21 сентября состоятся матчи пятого тура Ла Лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!
Расписание и прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26:
- 19.09. 22:00 Бетис – Реал Сосьедад [3:1]
- 20.09. 15:00 Жирона – Леванте [0:4]
- 20.09. 17:15 Реал Мадрид – Эспаньол [2:0]
- 20.09. 19:30 Алавес – Севилья [1:2]
- 20.09. 19:30 Вильярреал – Осасуна [2:1]
- 20.09. 22:00 Валенсия – Атлетик [2:0]
- 21.09. 15:00 Рай Вальекано – Сельта
- 21.09. 17:15 Мальорка – Атлетико
- 21.09. 19:30 Эльче – Овьедо
- 21.09. 22:00 Барселона – Хетафе
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|15
|2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|10
|3
|Вильярреал
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|10
|4
|Эспаньол
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|10
|5
|Бетис
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес
|9
|6
|Хетафе
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|9
|7
|Атлетик Бильбао
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|9
|8
|Севилья
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|7
|9
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|7
|10
|Валенсия
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|7
|11
|Эльче
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|6
|12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|6
|13
|Атлетико Мадрид
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|5
|14
|Леванте
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|4
|15
|Райо Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|4
|16
|Сельта
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|4
|17
|Реал Овьедо
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|3
|18
|Реал Сосьедад
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|2
|19
|Мальорка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|1
|20
|Жирона
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|1
