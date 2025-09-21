Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играет Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
21 сентября 2025, 13:14 |
837
0

Когда играет Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26

С 19 по 21 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки пятого тура

21 сентября 2025, 13:14 |
837
0
Когда играет Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

🏆 С 19 по 21 сентября состоятся матчи пятого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 5 5 0 0 10 - 2 23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 15
2 Барселона 4 3 1 0 13 - 3 21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 10
3 Вильярреал 5 3 1 1 10 - 4 23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8 - 7 23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 10
5 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
6 Хетафе 4 3 0 1 6 - 4 21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 9
7 Атлетик Бильбао 5 3 0 2 6 - 6 23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9
8 Севилья 5 2 1 2 9 - 8 23.09.25 22:30 Севилья - Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 7
9 Алавес 5 2 1 2 5 - 5 24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6 - 8 23.09.25 20:00 Эспаньол - Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 7
11 Эльче 4 1 3 0 6 - 4 21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 6
12 Осасуна 5 2 0 3 4 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
13 Атлетико Мадрид 4 1 2 1 5 - 4 21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 5
14 Леванте 5 1 1 3 9 - 9 23.09.25 22:30 Леванте - Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4 - 5 21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 4
16 Сельта 5 0 4 1 4 - 6 21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 4
17 Реал Овьедо 4 1 0 3 1 - 7 21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5 - 9 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
19 Мальорка 4 0 1 3 4 - 9 21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
20 Жирона 5 0 1 4 2 - 15 23.09.25 20:00 Атлетик Бильбао - Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 1
Полная таблица

По теме:
Мальорка – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
АПЛ: Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на суперматч
Райо Вальекано – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта прогнозы Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Леванте Овьедо прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21 сентября 2025, 11:00 44
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в прошлом сезоне играли в Первой лиге, но в УПЛ имеют кардинально разные задачи

Таблица коэффициентов. Неделя ЛЧ: Азербайджан увеличил отрыв от Украины
Футбол | 21 сентября 2025, 12:55 0
Таблица коэффициентов. Неделя ЛЧ: Азербайджан увеличил отрыв от Украины
Таблица коэффициентов. Неделя ЛЧ: Азербайджан увеличил отрыв от Украины

Стартовал основной раунд Лиги чемпионов с участием 36 клубов

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
20.09.2025, 12:19
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 19
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем