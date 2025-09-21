21 сентября на Камп Ноу пройдет матч 5-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Хетафе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда вернулась на вершину испанского футбола в прошлом сезоне - точнее, туда ее вернул новый наставник, Флик. Впервые работая в этой стране, немец обыграл Реал в Суперкубке и Копе дель Рей и уверенно обогнал его в Примере. И разве что еще в Лиге чемпионов могли сделать триумф полным, но там помешал Интер.

Сейчас каталонцы остаются сильны, но немого нестабильны. У них хватает классных матчей, но случаются и осечки, и если с Леванте успели сделать победную ремонтаду во втором тайме с 0:2, то Райо Вальекано оформил с чемпионом ничью. Впрочем, после паузы на игры сборных, даже на фоне эпидемии травм (нет в том числе и Ямаля), пока что были только убедительные победы: Валенсию и вовсе разгромили, оборону Ньюкасла в Лиге чемпионов взломали во втором тайме за счет активности Рашфорда.

Хетафе

Клуб демонстрирует очередное подтверждение пословицы, что второй раз в ту же речку не войти. Вернувшись на тренерский пост, тут Бордалас уже не выводил подопечных в еврокубки, даже близок к этому не был. С другой стороны, приняв коллектив, что находился под угрозой вылета, он сделал его середняком. Так, в прошлом сезоне получилось набрать 42 очка и занять, пусть и по дополнительным показателям, тринадцатое место.

Сейчас подопечные Пепе достаточно неплохо стартовали. Они успели обыграть Сельту, Севилью и, в прошлом туре, Овьедо, забив каждому по дважды. Впрочем, было место для провала: в конце лета от Валенсии получили три безответных гола.

Статистика личных встреч

После 2011-го года Хетафе выигрывал только раз у гранда. Но в четырех из семи крайних очных матчах ухитрялся цепляться за очки.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что сейчас гости создадут серьезные проблемы для чемпиона. Не факт, что Бордалас тут вообще захочет тратить много сил, помня, что на следующей неделе будет два тура в Примере. В таких условиях можно попробовать ставку на подопечных Флика с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,74).