Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Барселона
21.09.2025 22:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 сентября 2025, 11:27 |
96
0

Барселона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

21 сентября 2025, 11:27 |
96
0
Барселона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября на Камп Ноу пройдет матч 5-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Хетафе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда вернулась на вершину испанского футбола в прошлом сезоне - точнее, туда ее вернул новый наставник, Флик. Впервые работая в этой стране, немец обыграл Реал в Суперкубке и Копе дель Рей и уверенно обогнал его в Примере. И разве что еще в Лиге чемпионов могли сделать триумф полным, но там помешал Интер.

Сейчас каталонцы остаются сильны, но немого нестабильны. У них хватает классных матчей, но случаются и осечки, и если с Леванте успели сделать победную ремонтаду во втором тайме с 0:2, то Райо Вальекано оформил с чемпионом ничью. Впрочем, после паузы на игры сборных, даже на фоне эпидемии травм (нет в том числе и Ямаля), пока что были только убедительные победы: Валенсию и вовсе разгромили, оборону Ньюкасла в Лиге чемпионов взломали во втором тайме за счет активности Рашфорда.

Хетафе

Клуб демонстрирует очередное подтверждение пословицы, что второй раз в ту же речку не войти. Вернувшись на тренерский пост, тут Бордалас уже не выводил подопечных в еврокубки, даже близок к этому не был. С другой стороны, приняв коллектив, что находился под угрозой вылета, он сделал его середняком. Так, в прошлом сезоне получилось набрать 42 очка и занять, пусть и по дополнительным показателям, тринадцатое место.

Сейчас подопечные Пепе достаточно неплохо стартовали. Они успели обыграть Сельту, Севилью и, в прошлом туре, Овьедо, забив каждому по дважды. Впрочем, было место для провала: в конце лета от Валенсии получили три безответных гола.

Статистика личных встреч

После 2011-го года Хетафе выигрывал только раз у гранда. Но в четырех из семи крайних очных матчах ухитрялся цепляться за очки.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что сейчас гости создадут серьезные проблемы для чемпиона. Не факт, что Бордалас тут вообще захочет тратить много сил, помня, что на следующей неделе будет два тура в Примере. В таких условиях можно попробовать ставку на подопечных Флика с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Барселона
21 сентября 2025 -
22:00
Хетафе
Фора Барселоны (-1.5) 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эльче – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Футбол | 21 сентября 2025, 11:52 4
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде

Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…

Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Футбол | 21 сентября 2025, 11:35 1
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги

Ситуация в «Севилье»: причины, хронология, ключевые фигуранты. Кратко и по сути

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20.09.2025, 23:32
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем