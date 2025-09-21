Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
21.09.2025 22:00 - : -
Хетафе
Испания
21 сентября 2025, 09:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 09:13
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 22:00 поединок 5-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».

Местом проведения поединка станет «стадион Йохана Кройфа», который вмещает всего шесть тысяч болельщиков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Барселона» занимает вторую строчку, имея в активе 10 очков. В то время как «Хетафе» с девятью баллами находится на шестом месте.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Хетафе
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

