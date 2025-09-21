Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 22:00 поединок 5-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».
Местом проведения поединка станет «стадион Йохана Кройфа», который вмещает всего шесть тысяч болельщиков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Барселона» занимает вторую строчку, имея в активе 10 очков. В то время как «Хетафе» с девятью баллами находится на шестом месте.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
