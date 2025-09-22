Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 07:42
ФЛИК: «Сосредоточен только на своей команде. Соперник не имеет значения»

Тренер «Барселоны» проанализировал победный матч с «Хетафе»

ФЛИК: «Сосредоточен только на своей команде. Соперник не имеет значения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после уверенной домашней победы над «Хетафе» в пятом туре Ла Лиги (3:0).

«Я сосредоточен только на своей команде. Соперник не имеет значения, когда есть определённые обстоятельства – я защищаю своих игроков. У нас есть 27 футболистов, и важно, чтобы все они были в хорошей форме.

Нужно концентрироваться на игре. Мы забили три гола, и не всегда легко забить трижды против сильного соперника. Не хочу говорить о противнике, хочу говорить о своей команде. Мы должны сосредоточиться на своей игре и своём плане. Три очка, 3:0. Все отлично.

Мне нравится стиль последних трех матчей. В воскресенье мы провели фантастическую игру в Ньюкасле, и это было непросто, ведь соперник был сильным. Сегодня тоже было нелегко, но мы заслужили победу. Я доволен.

Рэшфорд? Это нормально, что он не играет каждый матч, ведь мы выступаем каждые три-четыре дня. Нужно контролировать его минуты. Вы видели это с Фермином. Он сыграл очень много, и это нужно учитывать. Сегодня мы решили заменить Рафинью в перерыве, потому что у него была желтая карточка, и мы не хотели его потерять. Вот и вся причина. Он может играть справа, хотя сам предпочитает действовать слева, под десятым или девятым номером.

Жерар и Кунде? Жерар очень сильно прибавил и продолжает прогрессировать. Точно знаешь, что он может дать. Это фантастика. Также я очень доволен Жюлем, у него огромная энергия, он позитивный. Всегда выкладывается на сто процентов – мне это нравится. Нравится его игра, его отношение, его ментальность. Он очень важен для нас.

Об Эрике Гарсии могу сказать, что он невероятный игрок. Его уровень фантастический, он уверен в себе. Сегодня нужно было дать отдых Жерару, ведь мы не знаем, когда вернется Бальде. А когда у тебя есть Эрик – это прекрасно, потому что он может сыграть на любой позиции.

Что с Фермином? Посмотрим завтра. Нужно подождать. Пока что ничего не знаем.

Золотой мяч – это большое событие, и посмотрим, что произойдет. Мои слова вчера не были направлены против «Реала». Каждые три дня у нас игра, и я мог бы остаться дома, но поеду на церемонию. Есть игроки, которые могут победить. Я тоже номинирован. Это проявление уважения – быть там. Мне не нравится такой вопрос. Я не говорю о других клубах, я сосредоточен на своём», – сказал Флик.

