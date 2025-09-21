Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Чемпионат Испании
Барселона
21.09.2025 22:00 – FT 3 : 0
Хетафе
Испания
21 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:57
165
1

Победную точку во втором тайме поставил Дани Ольмо

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялась матч 5-го тура испанской Ла Лиги.

Барселона разгромила Хетафе (3:0) на стадионе Йохана Кройфа.

Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в первом тайме, забив на 15-й и 34-й минутах.

На 63-й минуте Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе (3:0).

Барселона набрала 13 очков из 15 и продолжает погоню за Реалом, который идет без потерь (15 пунктов).

Ла Лига. 5-й тур, 21 сентября 2025

Барселона – Хетафе – 3:0

Голы: Ферран Торрес, 15, 34, Дани Ольмо, 63

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
