Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Победную точку во втором тайме поставил Дани Ольмо
Вечером 21 сентября состоялась матч 5-го тура испанской Ла Лиги.
Барселона разгромила Хетафе (3:0) на стадионе Йохана Кройфа.
Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в первом тайме, забив на 15-й и 34-й минутах.
На 63-й минуте Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе (3:0).
Барселона набрала 13 очков из 15 и продолжает погоню за Реалом, который идет без потерь (15 пунктов).
Ла Лига. 5-й тур, 21 сентября 2025
Барселона – Хетафе – 3:0
Голы: Ферран Торрес, 15, 34, Дани Ольмо, 63
