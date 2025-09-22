Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
21.09.2025 22:00 – FT 3 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:00
61
0

Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании

22 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:00
61
0
Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Вечером 21 сентября состоялась матч 5-го тура испанской Ла Лиги.

Барселона разгромила Хетафе (3:0) на стадионе Йохана Кройфа.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в первом тайме, забив на 15-й и 34-й минутах.

На 63-й минуте Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе (3:0).

Барселона набрала 13 очков из 15 и продолжает погоню за Реалом, который идет без потерь (15 пунктов).

Ла Лига. 5-й тур, 21 сентября 2025

Барселона – Хетафе – 3:0

Голы: Ферран Торрес, 15, 34, Дани Ольмо, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Рафинья.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Дани Ольмо.
По теме:
Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе
Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Дани Ольмо Ферран Торрес Барселона - Хетафе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Футбол | 21 сентября 2025, 23:59 1
Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 сентября в 23:55 спарринг сборной Украины U-20

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 49
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Футбол | 21.09.2025, 20:05
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем