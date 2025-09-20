20 сентября на Месталье пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Валенсия встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в прошлом сезоне реализовала привычный для себя сценарий. Она снова провалила старт, и, в итоге, зимой бывший спаситель (еще и местная легенда), Рубен Бараха, был уволен. И снова это помогло, не зря за Карвальяла выложили компенсацию. С ним успели подняться на безопасную двенадцатую позицию с 46 очками - вряд ли можно добиться за то время большего.

Сейчас клуб активно пытается показать, что способен не наступить снова на привычные грабли. И, по крайней мере, дома очки набирали - 1:1 с Реалом Сосьедад, 3:0 с Хетафе. Но за пределами Местальи ничего не получалось. И если Осасуне уступили минимально, то в прошлом туре снова ничего не получилось с Барселоной - на этот раз каталонскому гранду позволили забить сразу шесть безответных голов.

Атлетик

Клуб в очередной раз воссоединился с Вальверде. И опытный тренер, пусть и не сразу, начал оправдывать ожидания. Причем, по сути, максимально: первый за сорок лет кубок, в 2024-м году, и четвертое место в Примере прошлой весной. Очевидно, что это и позволяет удерживать даже такую звезду, как Нико Уильямс (да и возвращать в Бильбао Ляпорта).

Новый сезон начинался хорошо. Все матчи августа были выиграны - не только у Севильи, но и с участниками еврокубков, Райо Вальекано и Бетисом. Но осенью, после возобновления сезона, баски потерпели уже две неудачи кряду, еще и на родном Сан-Мамес. Сначала минимально уступили Алавесу в Примере, потом во вторник ничем не ответили на пару голов в исполнении Арсенала - явно не так хотелось вернуться в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Атлетик выиграл пять из семи последних очных матча, в том числе оба последних.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, которым очень нужно реабилитироваться запару неудач. Безопасной выглядит ставка на их победу на выезде с форой 0 (коэффициент - 1,74).