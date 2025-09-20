Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
20.09.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 сентября 2025, 10:29 |
55
0

Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

20 сентября 2025, 10:29 |
55
0
Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесте Вальверде

20 сентября на Месталье пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Валенсия встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в прошлом сезоне реализовала привычный для себя сценарий. Она снова провалила старт, и, в итоге, зимой бывший спаситель (еще и местная легенда), Рубен Бараха, был уволен. И снова это помогло, не зря за Карвальяла выложили компенсацию. С ним успели подняться на безопасную двенадцатую позицию с 46 очками - вряд ли можно добиться за то время большего.

Сейчас клуб активно пытается показать, что способен не наступить снова на привычные грабли. И, по крайней мере, дома очки набирали - 1:1 с Реалом Сосьедад, 3:0 с Хетафе. Но за пределами Местальи ничего не получалось. И если Осасуне уступили минимально, то в прошлом туре снова ничего не получилось с Барселоной - на этот раз каталонскому гранду позволили забить сразу шесть безответных голов.

Атлетик

Клуб в очередной раз воссоединился с Вальверде. И опытный тренер, пусть и не сразу, начал оправдывать ожидания. Причем, по сути, максимально: первый за сорок лет кубок, в 2024-м году, и четвертое место в Примере прошлой весной. Очевидно, что это и позволяет удерживать даже такую звезду, как Нико Уильямс (да и возвращать в Бильбао Ляпорта).

Новый сезон начинался хорошо. Все матчи августа были выиграны - не только у Севильи, но и с участниками еврокубков, Райо Вальекано и Бетисом. Но осенью, после возобновления сезона, баски потерпели уже две неудачи кряду, еще и на родном Сан-Мамес. Сначала минимально уступили Алавесу в Примере, потом во вторник ничем не ответили на пару голов в исполнении Арсенала - явно не так хотелось вернуться в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Атлетик выиграл пять из семи последних очных матча, в том числе оба последних.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, которым очень нужно реабилитироваться запару неудач. Безопасной выглядит ставка на их победу на выезде с форой 0 (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
20 сентября 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Фора Атлетика (0) 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия Атлетик Бильбао Валенсия - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 79
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 сентября 2025, 11:00 0
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Волки» еще не выигрывали на домашней арене

Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Футбол | 20.09.2025, 08:59
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 55
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем