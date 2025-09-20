Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Валенсия
20.09.2025 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
Испания
20 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:00
54
0

Валенсия победила Атлетик. Баски доигрывали матч в меньшинстве

Победу во встрече одержали «летучие мыши»

20 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:00
54
0
Валенсия победила Атлетик. Баски доигрывали матч в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Атлетик

В субботу, 20 сентября, прошел матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Атлетик».

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья». «Летучие мыши» победили со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Валенсия» вышла вперед во втором тайме, гол был забит Баптистом Сантамарией на 73-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Уго Дуро на 90+3-й.

С 54-й минуты клуб из Бильбао играл в меньшинстве – красную карточку получил Дани Вивиан.

После пяти туров «Валенсия» имеет в своем активе семь очков, у «Атлетика» – девять пунктов.

Ла Лига. 5-й тур, 20 сентября.

Валенсия – Атлетик – 2:0
Гол: Сантамария, 73, Дуро, 90+3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
