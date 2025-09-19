Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
19.09.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Испания
19 сентября 2025, 01:56 |
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

19 сентября на Картуха пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Бетис встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда при Пеллегрини держалась стабильно в зоне еврокубков и даже выиграла один раз в Копе дель Рей. Прошлый сезон получился лучшим за последнее время: и в Примере поднялись на шестое место, и в Лиге конференций стали финалистами.

Новый сезон начинался не лучшим образом. Иско, опытный лидер, снова надолго угодил в лазарет, по Антони договаривались с Манчестер Юнайтед до закрытия окна (впрочем, его вернули, а вот Довбика в дэдлайн подписать не успели!). Как итог, старт был не лучшим: победа с Алавесом и поражение от Атлетика при паре ничьих. Впрочем, даже когда уже и бразильский вингер вернулся, с новичком, Леванте, в прошлом туре получили пару мячей уже в первые десять минут. И все, что получилось, это свести тот матч хотя бы вничью.

Реал Сосьедад

Клуб тоже имел успешного наставника, Альгуасиля, и даже с ним добивался большего. Помимо своего кубка, не менее долгожданного, ним брали четвертое место в Примере и выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Но еще по ходу позапрошлого сезона был заметен спад. Ну, а 2024/2025 закончили на одиннадцатом месте и с анонсом, что Иманоль покинет родной Сан-Себастьян.

Его решили сменить на специалиста примерно такого же профиля - не известного, но своего, назначив главным тренером уже работавшего в структуре проекта Серхио Франсиско. Но пока что тот и вовсе не побеждал. Команда начала с пары ничьих, против Валенсии и Эспаньола. А закончили лето поражением от новичка, Овьедо. Не удивительно, что в прошлом туре тоже не набрали очков - там соперником был мадридский Реал, которому уступили, кстати, достойно, 1:2.

Статистика личных встреч

Четырежды клуб из Сан-Себастьяна не проигрывал очные официальные матчи. Но в феврале, тоже в Севилье, был разгромлен 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Пеллегрини и его подопечных. Уж явно неважно выглядящего конкурента дома они обыграют (коэффициент - 2,09).

Прогноз Sport.ua
Бетис
19 сентября 2025 -
22:00
Реал Сосьедад
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
