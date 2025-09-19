Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Бетис
19.09.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 сентября 2025, 10:58 |
8
0

Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 5-го тура Ла Лиги состоится 19 сентября в 22:00 по киевскому времени

19 сентября 2025, 10:58 |
8
0
Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис – Реал Сосьедад
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Бетис – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
