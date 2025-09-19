19.09.2025 22:00 - : -
Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 5-го тура Ла Лиги состоится 19 сентября в 22:00 по киевскому времени
В пятницу, 19 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
