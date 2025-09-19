В пятницу, 19 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция