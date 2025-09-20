Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис убедительно обыграл Реал Сосьедад, поднявшись в зону ЛЧ
Испания
20 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 20 сентября 2025, 00:14
48
0

Бетис убедительно обыграл Реал Сосьедад, поднявшись в зону ЛЧ

Команды сыграли матч 5 тура Ла Лиги

20 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 20 сентября 2025, 00:14
48
0
Бетис убедительно обыграл Реал Сосьедад, поднявшись в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Бетис» убедительно обыграл «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе в матче пятого тура испанской Ла Лиги (3:1), поднявшись на четвертую строчку чемпионата.

Команды активно начали поединок. Счет в матче открыли хозяева. Колумбийский форвард Кучо расстроил голкипера соперников, забив на 7-й минуте матча. Уже на 13-й минуте игры голом отличился Мендес, сравняв счет в матче.

Второй тайм начался с шока для гостей. На 49 минуте матча автоголом отличился голкипер «басков» Алекс Ремиро. А уже на 69-й минуте игры Пабло Форнальс установил окончательный счет во встрече, в третий раз поразив ворота гостей.

Чемпионат Испании Ла Лига, 19 сентября

Бетис – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Кучо, 7, Ремино, 49 (автогол), Форнальс, 69 – Мендес, 13

По теме:
Бетис – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Бетис Реал Сосьедад Кучо (Хуан Камило Эрнандес) Пабло Форнальс Алекс Ремиро автогол
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 5
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»

Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая

Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
Футбол | 20 сентября 2025, 00:29 0
Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»

Евгений Кочерга защитил португальского защитника команды Мигеля Кампуша

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19.09.2025, 19:59
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
19.09.2025, 11:00 9
Теннис
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 8
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
18.09.2025, 07:54 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем