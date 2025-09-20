Бетис убедительно обыграл Реал Сосьедад, поднявшись в зону ЛЧ

«Бетис» убедительно обыграл «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе в матче пятого тура испанской Ла Лиги (3:1), поднявшись на четвертую строчку чемпионата.

Команды активно начали поединок. Счет в матче открыли хозяева. Колумбийский форвард Кучо расстроил голкипера соперников, забив на 7-й минуте матча. Уже на 13-й минуте игры голом отличился Мендес, сравняв счет в матче.

Второй тайм начался с шока для гостей. На 49 минуте матча автоголом отличился голкипер «басков» Алекс Ремиро. А уже на 69-й минуте игры Пабло Форнальс установил окончательный счет во встрече, в третий раз поразив ворота гостей.

Чемпионат Испании Ла Лига, 19 сентября

Бетис – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Кучо, 7, Ремино, 49 (автогол), Форнальс, 69 – Мендес, 13