Бетис убедительно обыграл Реал Сосьедад, поднявшись в зону ЛЧ
Команды сыграли матч 5 тура Ла Лиги
«Бетис» убедительно обыграл «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе в матче пятого тура испанской Ла Лиги (3:1), поднявшись на четвертую строчку чемпионата.
Команды активно начали поединок. Счет в матче открыли хозяева. Колумбийский форвард Кучо расстроил голкипера соперников, забив на 7-й минуте матча. Уже на 13-й минуте игры голом отличился Мендес, сравняв счет в матче.
Второй тайм начался с шока для гостей. На 49 минуте матча автоголом отличился голкипер «басков» Алекс Ремиро. А уже на 69-й минуте игры Пабло Форнальс установил окончательный счет во встрече, в третий раз поразив ворота гостей.
Чемпионат Испании Ла Лига, 19 сентября
Бетис – Реал Сосьедад – 3:1
Голы: Кучо, 7, Ремино, 49 (автогол), Форнальс, 69 – Мендес, 13
