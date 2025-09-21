Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
21.09.2025 15:00 - : -
Сельта
Прогноз
Испания
21 сентября 2025, 12:45 |
80
0

Райо Вальекано – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 сентября в 15:00 по Киеву

21 сентября 2025, 12:45 |
80
0
Райо Вальекано – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 5-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда в прошлом сезоне сумела резко прибавить, переместившись в верхнюю часть таблицы. Ей тогда еще и повезло, причем дважды. Сначала с тем, что, набрав те же 52 очка, что и Осасуна, опередили ее, заняв восьмое место. А потом еще и оказалось, что с него в 2025-м году из Испании отправляют в Лигу конференций. Там летом получилось уверенно пройти в квалификации Неман и гарантировать себе участие в основном раунде турнира.

Примеру подопечные Иньиго Переса тоже начали с победы, причем выездной - 3:1 на поле Жироны. Но потом были более сильные соперники и куда хуже результаты. Да, клуб понравился с Барселоной, с которой закончил по делу вничью. Но во многом нивелировал это, проиграв и Атлетику, и Осасуне.

Сельта

Клуб тоже приятно удивила в прошлом сезоне. Если в 2023/2024 Хиральдес, сменивший по ходу розыгрыша Бенитеса, вел борьбу за выживание, в чем преуспел, то потом вышло взять пятнадцать побед и 55 очков. Так что вышло закончить выше мадридского коллектива, на седьмой позиции, что обеспечило право вернуться наконец-то в Лигу Европы.

Но в новом розыгрыше пока что не удается победить. С Хетафе в стартовом туре и вовсе проиграли, 0:2 на выезде. Потом строго повторяли один и тот же счет, 1:1 - как с Мальоркой на выезде, так и с Бетисом, Вильярреалом и Жироной дома. С последней, правда, удалось сровнять лишь с пенальти, который добыли на добавленных к этому поединку минутах.

Статистика личных встреч

Семь раз кряду команда из Виго не проигрывала этому сопернику. Но в прошлом сезоне столичный клуб взял убедительный реванш, что на выезде, что дома победив с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать новой победы представителя Мадрида, который будет играть дома. Но в целом не стоит ждать зрелища - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
21 сентября 2025 -
15:00
Сельта
Сельта Райо Вальекано Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
