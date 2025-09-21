21.09.2025 15:00 – FT 1 : 1
Испания21 сентября 2025, 22:57 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:13
32
0
ВИДЕО. Райо Вальекано потерял очки с Сельтой, Эльче нанес поражение Овьедо
Вечером 21 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании
Вечером 21 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании.
Райо Вальекано потерял очки в игре с Сельтой (1:1).
Эльче нанес поражение Овьедо (1:0).
Ла Лига. 5-й тур, 21 сентября
Райо Вальекано – Сельта – 1:1
Голы: де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49
Эльче – Овьедо – 1:0
Гол: Андре Силва, 9
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Хавьер Руэда.
