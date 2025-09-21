Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Райо Вальекано потерял очки с Сельтой, Эльче нанес поражение Овьедо
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
21.09.2025 15:00 – FT 1 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 сентября 2025, 22:57 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:13
32
0

ВИДЕО. Райо Вальекано потерял очки с Сельтой, Эльче нанес поражение Овьедо

Вечером 21 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании

21 сентября 2025, 22:57 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:13
32
0
ВИДЕО. Райо Вальекано потерял очки с Сельтой, Эльче нанес поражение Овьедо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании.

Райо Вальекано потерял очки в игре с Сельтой (1:1).

Эльче нанес поражение Овьедо (1:0).

Ла Лига. 5-й тур, 21 сентября

Райо Вальекано – Сельта – 1:1

Голы: де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49

Эльче – Овьедо – 1:0

Гол: Андре Силва, 9

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Хавьер Руэда.
По теме:
Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе
Райо Вальекано Сельта Эльче Овьедо Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Хорхе де Фрутос Андре Силва Валенте Борха Иглесиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21 сентября 2025, 18:18 26
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!

Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
Футбол | 21.09.2025, 22:43
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21.09.2025, 08:56
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем