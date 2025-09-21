Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Мальорка
21.09.2025 17:15 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
21 сентября 2025, 13:11 |
Мальорка – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 сентября в 17:15 по Киеву

Мальорка – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
21 сентября на Сон Моиш пройдет матч 5-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда набрала неплохую форму при предыдущем наставнике, Агирре - напомним, что напоследок он со своими футболистами дошел до финала кубка Испании. Летом прошлого года его сменил Аррасате. И явно хотел сразу пробиться на евроарену, но немного не дотянул - с 48 очками его подопечные замкнули топ-10.

При этом новый старт получился неудачным. Хотя его можно объяснить непростым календарем. В августе успели проиграть и Реалу, и Барселоне, при этом в более проходным оппонентом в лице Сельты разделили очко за счет ничьей 1:1. Уже в сентябре смогли отыграться с 0:2 в Барселоне с Эспаньолом. Но все же там последнее слово осталось за хозяевами, что все-таки умудрились забить решающий мяч в концовке того футбольного поединка.

Атлетико

Клуб точно не может быть доволен прошлым сезоном. Да, после немалых инвестиций в обновление состава долго в 2024/2025 получалось идти наравне с Реалом и Барселоной в Примере. Но в итоге и там отстали, ограничившись снова третьим местом, и в других турнирах были выбиты именно этими соперниками.

Новый розыгрыш и вовсе начинается провально. В Примере получилось выиграть лишь в прошлом туре, с Вильярреалом - до этих 2:0 было безвольное поражение Эспаньолу и пара ничьих. Но на этой неделе, уже в Лиге чемпионов, отыгравшись с Ливерпулем после пары быстрых пропущенных мячей, в концовке все равно проиграли 2:3 - Симеоне в сердцах даже в драку с болельщиком англичан после этого полез.

Статистика личных встреч

2:0 в феврале стали уже пятой победой кряду в исполнении столичного гранда в матчах с соперником из популярного курортного острова.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что тут получится взять максимум у Антуана Гризманна и компании. Поверим, что они сумеют обыграть находящегося в плохой форме соперника (традиционно удобного для себя) даже в его логове (коэффициент - 1,81).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
