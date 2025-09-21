Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Мальорка
21.09.2025 17:15 – 50 0 : 0
Атлетико Мадрид
Испания
21 сентября 2025, 17:15 |
181
1

Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 5-го тура Ла Лиги состоится 21 сентября в 17:15 по киевскому времени

21 сентября 2025, 17:15 |
181
1
Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Атлетико».

Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Мальорка Атлетико Мадрид
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
