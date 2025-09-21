21.09.2025 17:15 – 50’ 0 : 0
181
1
Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 5-го тура Ла Лиги состоится 21 сентября в 17:15 по киевскому времени
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Атлетико».
Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – АтлетикоСмотреть трансляцию
|
Комментарии 1
сподіваюсь що хоч сьогодні підопічні Сімеоне виграють
