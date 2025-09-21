Мальорка – Атлетико – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги
В воскресенье, 21 сентября, состоялся мат четвертого тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».
Встречу принимал стадион «Иберостар Эстадио» на Майорке.
Команды сыграли вничью о счетом 1:1, забив по голу в концовке матча. На 72-й минуте «Атлетико» остался вдесятером: красную карточку получил Александер Серлот.
В Ла Лиге за 4 тура «Атлетико» победил лишь 1 раз и трижды сыграл вничью – с 6 баллами команда занимает 12-е место таблицы. «Мальорка» с 2 баллами – 4-я.
Ла Лига. 4-й тур
Мальорка – Атлетико – 1:1
Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79
Удаление: Серлот, 72
События матча
