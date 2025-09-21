Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальорка – Атлетико – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Мальорка
21.09.2025 17:15 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
21 сентября 2025, 21:00 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:03
Мальорка – Атлетико – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги

Мальорка – Атлетико – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мальорка

В воскресенье, 21 сентября, состоялся мат четвертого тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».

Встречу принимал стадион «Иберостар Эстадио» на Майорке.

Команды сыграли вничью о счетом 1:1, забив по голу в концовке матча. На 72-й минуте «Атлетико» остался вдесятером: красную карточку получил Александер Серлот.

В Ла Лиге за 4 тура «Атлетико» победил лишь 1 раз и трижды сыграл вничью – с 6 баллами команда занимает 12-е место таблицы. «Мальорка» с 2 баллами – 4-я.

Ла Лига. 4-й тур

Мальорка – Атлетико – 1:1

Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79

Удаление: Серлот, 72

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Jan Virgili.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Атлетико Мадрид).
72’
Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
Мальорка Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Ла Лига Ведат Мурики Конор Галлахер Александер Серлот
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
