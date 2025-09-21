Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой

В воскресенье, 21 сентября, состоялся мат четвертого тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».

Встречу принимал стадион «Иберостар Эстадио» на Майорке.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В первом тайме команды голов не забивали, сохранив все самые интересные события ко второй 45-минутке: сначала нападающей гостей Александер Серлот получил красную карточку, а через 7 минут «матрасники» вышли вперед благодаря голу Галлахера. На гол англичанина хозяева поля нашли свой ответ: Мурики сравнял счет на 85-й минуте.

В Ла Лиге за 4 тура «Атлетико» победил лишь 1 раз и трижды сыграл вничью – с 6 баллами команда занимает 12-е место таблицы. «Мальорка» с 2 баллами – 4-я.

Ла Лига. 4-й тур

Мальорка – Атлетико – 1:1

Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79

Удаление: Серлот, 72

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.