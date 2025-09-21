Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
Мадридский гранд вновь не смог добыть 3 очка в чемпионате Испании
В воскресенье, 21 сентября, состоялся мат четвертого тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».
Встречу принимал стадион «Иберостар Эстадио» на Майорке.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
В первом тайме команды голов не забивали, сохранив все самые интересные события ко второй 45-минутке: сначала нападающей гостей Александер Серлот получил красную карточку, а через 7 минут «матрасники» вышли вперед благодаря голу Галлахера. На гол англичанина хозяева поля нашли свой ответ: Мурики сравнял счет на 85-й минуте.
В Ла Лиге за 4 тура «Атлетико» победил лишь 1 раз и трижды сыграл вничью – с 6 баллами команда занимает 12-е место таблицы. «Мальорка» с 2 баллами – 4-я.
Ла Лига. 4-й тур
Мальорка – Атлетико – 1:1
Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79
Удаление: Серлот, 72
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
Георгий опубликовал пост в Instagram