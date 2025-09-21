Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
Чемпионат Испании
Мальорка
21.09.2025 17:15 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
21 сентября 2025, 19:28 |
Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой

Мадридский гранд вновь не смог добыть 3 очка в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В воскресенье, 21 сентября, состоялся мат четвертого тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».

Встречу принимал стадион «Иберостар Эстадио» на Майорке.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В первом тайме команды голов не забивали, сохранив все самые интересные события ко второй 45-минутке: сначала нападающей гостей Александер Серлот получил красную карточку, а через 7 минут «матрасники» вышли вперед благодаря голу Галлахера. На гол англичанина хозяева поля нашли свой ответ: Мурики сравнял счет на 85-й минуте.

В Ла Лиге за 4 тура «Атлетико» победил лишь 1 раз и трижды сыграл вничью – с 6 баллами команда занимает 12-е место таблицы. «Мальорка» с 2 баллами – 4-я.

Ла Лига. 4-й тур

Мальорка – Атлетико – 1:1

Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79

Удаление: Серлот, 72

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Атлетико Мадрид Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Александер Серлот Конор Галлахер Ведат Мурики
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
