Чемпионат Испании
Жирона
20.09.2025 15:00 - : -
Леванте
Испания
20 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 20 сентября 2025, 10:06
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнептся в 15:00 по Киеву

Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Жирона. Владислав Ванат

20 сентября на Монтиливи пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда устроила своим болельщикам настоящие американские горки. Сначала был неожиданный взлет на третье место, что обеспечило право дебютировать в Лиге чемпионов. Но потом и там провалились, и во всех остальных турнирах в 2024/2025. Буквально немного не хватило, чтобы и вовсе упасть в Сегунду. Тот сезон закончили на шестнадцатом месте, в одно очко опередив вылетевший Леганес.

А к сентябрю подопечные Мичела были на дне таблицы. В августе они проиграли все три матча, и не удивительно, что в дэдлайн подписывались новички. И один из них, пришедший из киевского Динамо Ванат, забил уже на двенадцатой минуте дебютного матча с Сельтой. Но та сровняла в Виго за счет пенальти на 90+ минуте, который реализовал Борха Иглесиас - как итог, только 1:1, но хотя бы первое очко.

Леванте

Клуб уже не в первый раз поднимается в Примеру. Более того, у него есть опыт еврокубков - да, разовый, но уж более успешный, чем у нынешнего соперника. Пусть в Лиге Европы, но они проходили в плей-офф. А вот из Сегунды вернулись не с первой попытки, и стоит отметить работу Калеро, что смог наладить игру новых подопечных в прошлой темпораде и добиться нужного результата.

Новичок пока что не впечатляет. Он начал с трех поражений, правда, с Барселоной вел при этом 2:0, но чемпион сделал победный камбэк. И только уже в сентябре удалось хотя бы ничью оформить. Принимая на своем поле тяжело стартовавший Бетис, уже к десятой минуте забили дважды. Но, как и с каталонским грандом, не удержали преимущество. На этот раз хотя бы не проиграли, закончив поединок 2:2.

Статистика личных встреч

Трижды кряду в паре были результативные ничьи. Но крайний поединок выиграл Леванте - впрочем, это было еще в 2019-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Ну где и кого обыгрывать, если не пользоваться такой ситуацией? Ставим на то, что Ванат с новыми партнерами обыграет новичка Ла Лиги (коэффициент - 1,95).

