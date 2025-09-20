Жирона вдевятером была разгромлена Леванте, Ваната заменили во втором тайме

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Подопечные Мичела потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

На 29-й минуте защитник каталонского клуба Аксель Витсель наступил на ногу сопернику и заработал желтую карточку, которая стала для него второй в этом противостоянии. Ранее бельгиец получил первое предупреждение после срыва атаки «Леванте».

На 43-й минуте камерунский форвард Карл Этта Эйонг легко переиграл голкипера гостей и отправил головой мяч в ворота соперника.

В начале второго тайма каталонский клуб остался вдевятером после того, как бразильский защитник Витор Рейс сфолил возле собственной штрафной и получил прямую красную карточку.

Сразу после этого Карлос Альварес хладнокровно реализовал штрафной и увеличил преимущество «Леванте». На последних минутах встречи «Леванте» отправил в ворота соперника четвертый мяч.

Украинский форвард Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и был заменен на 53-й минуте. После второго удаления каталонской команды, главный тренер команды Мичел решил вместо украинца выпустить полузащитника Солиса Ромеро.

Испанская Ла Лига, 5-й тур. 20 сентября

Жирона – Леванте – 0:4

Голы: Этта Йонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Коялипу, 90+2

Удаление: Витсель, 30, Витор Рейс, 46 (оба – «Жирона»)

