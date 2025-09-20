Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
20.09.2025 15:00 – FT 0 : 4
Леванте
Испания
20 сентября 2025, 17:41 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:58
Жирона – Леванте – 0:4. Два удаления и замена Ваната. Видео голов и обзор

Каталонский клуб потерпел разгромное поражение, играя вдевятером

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Каталонский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

В первом тайме подопечные Мичела остались в меньшинстве из-за удаления защитника Витселя и еще до перерыва пропустили один гол.

Во второй половине игры дела «Жироны» стремительно ухудшились после красной карточки Витора Рейса. После этого игроки «Леванте» без особых проблем отправили в ворота соперника еще три мяча и довели счет до разгромного – 4:0.

Украинский форвард Владислав Ванат вышел в стартовом составе хозяев, однако не сумел отличиться результативными действиями и покинул поле на 53-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Солис Ромеро.

После пяти туров подопечные Мичела набрали один балл и занимают последнее (20-е) место в турнирной таблице. «Леванте» разместился на 12-й позиции, в активе клуба четыре очка.

Испанская Ла Лига, 5-й тур. 20 сентября

Жирона – Леванте – 0:4

Голы: Этта Йонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Коялипу, 90+2

Удаление: Витсель, 30, Витор Рейс, 46 (оба – «Жирона»)

Видеообзор матча:

Видео голов:

ВИДЕО. Форвард Леванте отправил головой мяч в ворота Жироны, которая играет в меньшинстве

ВИДЕО. Альварес удвоил преимущество Леванте после удаления защитника Жироны

ВИДЕО. Леванте увеличил преимущество в матче с Жироной, точным ударом отметился испанец Ромеро

ВІДЕО. Куяліпу засмутив Жирону і зробив рахунок 4:0 на користь Леванте

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Годуин Коялипу (Леванте).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ромеро (Леванте), асcист Этта Эйонг.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Альварес (Леванте).
47’
Витор Рейс (Жирона) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте), асcист Джереми Тольян.
30’
Аксель Вицель (Жирона) получает красную карточку.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Леванте видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
