В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Каталонский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

В первом тайме подопечные Мичела остались в меньшинстве из-за удаления защитника Витселя и еще до перерыва пропустили один гол.

Во второй половине игры дела «Жироны» стремительно ухудшились после красной карточки Витора Рейса. После этого игроки «Леванте» без особых проблем отправили в ворота соперника еще три мяча и довели счет до разгромного – 4:0.

Украинский форвард Владислав Ванат вышел в стартовом составе хозяев, однако не сумел отличиться результативными действиями и покинул поле на 53-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Солис Ромеро.

После пяти туров подопечные Мичела набрали один балл и занимают последнее (20-е) место в турнирной таблице. «Леванте» разместился на 12-й позиции, в активе клуба четыре очка.

Испанская Ла Лига, 5-й тур. 20 сентября

Жирона – Леванте – 0:4

Голы: Этта Йонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Коялипу, 90+2

Удаление: Витсель, 30, Витор Рейс, 46 (оба – «Жирона»)

Видеообзор матча:

Видео голов:

ВИДЕО. Форвард Леванте отправил головой мяч в ворота Жироны, которая играет в меньшинстве

ВИДЕО. Альварес удвоил преимущество Леванте после удаления защитника Жироны

ВИДЕО. Леванте увеличил преимущество в матче с Жироной, точным ударом отметился испанец Ромеро

ВІДЕО. Куяліпу засмутив Жирону і зробив рахунок 4:0 на користь Леванте