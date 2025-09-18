Испания18 сентября 2025, 20:51 |
Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 сентября в 15:00
18 сентября 2025, 20:51
В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Леванте».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

