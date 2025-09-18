Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
20.09.2025 15:00 - : -
Леванте
Испания
18 сентября 2025, 20:51 |
89
0

Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 20 сентября в 15:00

18 сентября 2025, 20:51
89
0
Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Леванте».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Леванте
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
