20 сентября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Реал Мадрид встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда, ничего не выиграв в первой половине года, сменила наставника еще до фактического завершения сезона. Благо, подвернулся красивый предлог - Анчелотти отпустили тренировать сборную Бразилии. Впрочем, Хаби Алонсо начал не лучшим образом: получив ряд новичков, вылетел с новыми подопечными задолго до финала, уступив ПСЖ.

Но в новом сезоне столичный гранд начинал успешно. Все четыре встречи на внутренней арене были выиграны, и уже получилось оторваться от главного конкурента, Барселоны. На этой неделе получилось стартовать с победы и в Лиге чемпионов. Но не обошлось и без проблем и скандалов, достаточно сказать, что оба гола в ворота Марселя были забиты Мбаппе с пенальти. А уже на пятой минуте пришлось менять Александер-Арнольда, что получил мышечное повреждение.

Эспаньол

Клуб в очередной раз поднялся из Сегунды в 2024-м году - причем тогда для этого нужно было проходить сито плей-офф. Но этот раз получилось задержаться на более высоком уровне - набрали 42 очка и даже, по дополнительным показателям, закончили на четырнадцатой позиции.

Как правило, второй год получается для бывшего новичка сложным. Тем более что основной вратарь, Гарсия, ушел в Барселону. Но вместо этого каталонцы удивили удачным стартом, при непростом графике. Начав с волевой победы над Атлетико, потом подопечные Маноло Гонсалеса взяли ничью на поле Реала Сосьедад, и выиграли у Осасуны и, после паузы на игры сборных, Мальорки. Больше набрал только как раз Реал!

Статистика личных встреч

У столичного гранда было четыре победы кряду. Но в феврале он проиграл на выезде с минимальным счетом 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев арены безусловным фаворитом. Но гости сейчас на пике своей формы и должны быть уверенны в своих силах. Ставим тут на вариант с обе команды забьют (коэффициент - 1,97).