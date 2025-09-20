Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Сливочные переиграли соперников со счетом 2:0 и набрали 15 очков в сезоне Ла Лиги
20 сентября состоялся матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал и Эспаньол.
Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первым в этой встрече отличился Эдер Милиато на 22-й минуте. Бразильский защитник оформил шедевр, пробив и поразив ворота соперника с дальней дистанции.
Преимущество королевского клуба на 47-й удвоил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Ассист на него отдал Винисиус Жуниор.
Ворота подопечных Хаби Алонсо защищал Тибо Куртуа – украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.
Реал добыл пятую победу и набрал 15 очков. Королевский клуб уверенно возглавляет таблицу нового сезона чемпионата Испании.
А вот Эспаньол потерпел поражение первое в Ла Лиге 2025/26. У команды 10 пунктов и третья позиция в LIVE-таблице.
Ла Лига 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Реал Мадрид – Эспаньол – 2:0
Голы: Милитао, 22, Мбаппе, 47
