Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
20.09.2025 17:15 – FT 2 : 0
Эспаньол
Испания
20 сентября 2025, 19:15 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:23
Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол

Сливочные переиграли соперников со счетом 2:0 и набрали 15 очков в сезоне Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

20 сентября состоялся матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал и Эспаньол.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первым в этой встрече отличился Эдер Милиато на 22-й минуте. Бразильский защитник оформил шедевр, пробив и поразив ворота соперника с дальней дистанции.

Преимущество королевского клуба на 47-й удвоил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Ассист на него отдал Винисиус Жуниор.

Ворота подопечных Хаби Алонсо защищал Тибо Куртуа – украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

Реал добыл пятую победу и набрал 15 очков. Королевский клуб уверенно возглавляет таблицу нового сезона чемпионата Испании.

А вот Эспаньол потерпел поражение первое в Ла Лиге 2025/26. У команды 10 пунктов и третья позиция в LIVE-таблице.

Ла Лига 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Реал Мадрид – Эспаньол – 2:0

Голы: Милитао, 22, Мбаппе, 47

ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус
Реал Мадрид – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Пушка издалека. Защитник Реала оформил шедевр в матче Ла Лиги
Эдер Милитао Килиан Мбаппе стартовые составы Реал Мадрид Реал - Эспаньол Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
