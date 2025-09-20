Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус
Испания
20 сентября 2025, 18:31 | Обновлено 20 сентября 2025, 18:35
ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус

Килиан сделал счет 2:0 в пользу Реала на 47-й минуте матча пятого тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 47-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 2:0 в пользу хозяев. Французский форвард поразил ворота соперников дальним ударом.

Ассист на Килиана отдал Винисиус Жуниор. Первым в этой встрече на 22-й отличился Эдер Милиато.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
