ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус
Килиан сделал счет 2:0 в пользу Реала на 47-й минуте матча пятого тура Ла Лиги
20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
На 47-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 2:0 в пользу хозяев. Французский форвард поразил ворота соперников дальним ударом.
Ассист на Килиана отдал Винисиус Жуниор. Первым в этой встрече на 22-й отличился Эдер Милиато.
