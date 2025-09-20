20 сентября проходит матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 47-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 2:0 в пользу хозяев. Французский форвард поразил ворота соперников дальним ударом.

Ассист на Килиана отдал Винисиус Жуниор. Первым в этой встрече на 22-й отличился Эдер Милиато.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе забил Эспаньолу дальним ударом. Ассист отдал Винисиус