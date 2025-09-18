Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
20.09.2025 17:15 - : -
Эспаньол
Испания
18 сентября 2025, 21:00 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:08
Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 сентября в 17:15 поединок 5-го тура испанской Ла Лиги

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Эспаньол

В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Эспаньол».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Эспаньол
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Эспаньол Эспаньол
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
