Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 сентября в 17:15 поединок 5-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Эспаньол».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
