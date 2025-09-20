Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

20 сентября на Мендисоросса пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Севильей.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда не ставит перед собой масштабных целей. Но при этом уже не раз выполнял главную и, по сути, единственную задачу: продлевают себе прописку в Ла Лиге. Так было и в прошлом сезоне, когда, набрав 42 очка, представители Витории закончил на пятнадцатой позиции. Впрочем, у Леганеса, что вылетел, было всего на пару баллов меньше.

Сейчас старт получился довольно ожидаемым, но при этом, безусловно, удачным. Начинали сразу с победы, когда оформили 2:1 с Леванте. Правда, после этого уступили Бетису, зато лето получилось закончить ничьей с таким статусным соперником, как Атлетико. А осень начали с настоящей сенсации. В Бильбао получилось победить амбициозный Атлетик, который так ничем и не ответил на автогол Беренгера в начале второго тайма.

Севилья

Клуб, безусловно, помнит недавние успехи, с постоянным местом в топ-4 Примеры и выигранной не раз Лигой Европы. Но все это обернулось стагнацией, которая откровенно затянулась. И ведь лучше не становится, достаточно напомнить, что прошлый сезон закончили на пограничной семнадцатой позиции, опередив всего на очко, 41 против 40, вылетевший Леганес.

Чтобы как-то исправить ситуацию, летом на тренерский пост позвали Матиаса Алмейду. Но и аргентинец начинал с пары поражений против Атлетико и Хетафе. И повезло, что потом попалась кризисная Жирона, и лето все-таки закончили победой, причем уверенной, 2:0, еще и на выезде. Но в прошлом туре, принимая Эльче и попеременно выходя вперед в счете, в итоге закончили ничьей 2:2.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 Алавес ухитрился трижды кряду выиграл у этого соперника. Но в апреле ограничился только ничьей на Рамон Санчес Писхуан.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно больше верят в Алавес. Рекомендуем тут ставить на то, что он дома победит с подстраховкой в виде нулевой форе (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Алавес
20 сентября 2025 -
19:30
Севилья
Фора Алавеса (0) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
