21 сентября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 5-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда в 2017/2018 даже в третий дивизион опускалась. Но в целом это скорее лифт между Ла Лигой и Сегундой. Очередное понижение было в 2023-м году, с последнего места. И там сначала продемонстрировали крайне скромные результаты, финишировав на одиннадцатой позиции. Но летом прошлого на тренерском посту уже объявился Эдер Сарабия. И с ходу обеспечил нужный результат, заняв с новыми подопечными вторую итоговую позицию.

Вернувшись таким образом в Примеру, там клуб демонстрирует неплохую готовность цепляться за результат. Да, пока что он выиграл только у другого новичка, Леванте. Но при этом с остальными, более опытными соперниками, Бетисом, Атлетико и Севильей, удавалось оформлять ничьи, 1:1 или 2:2, таким образом копя постепенно очки.

Овьедо

Клуб уже привычно всеми воспринимался как середняк Сегунды. Но неожиданно проснулся в позапрошлом сезоне, зацепившись за шестое место и поборовшись в плей-офф. Тогда все же поднялся в Ла Лигу Эспаньол, но, возможно, тот опыт помог в следующей темпораде. Эта попытка была удачной, и получилось выиграть стыковые матчи.

На давно забытом, более сильном уровне, мало что получается. Но результаты можно оправдать непростым календарем. Ведь уже сыграно на выезде с Вильерреалом и Хетафе, а дома принимали мадридский Реал - то, что со всеми проигрывали, не забивая ни единого мяча, сенсацией не стало. При этом когда встретились на своем поле с Сосьедадом, оформили победу, закончив на 1:0.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках было по две победы каждой из сторон и, в марте, ничья 1:1 на поле Овьедо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев поля были неплохие шансы на успех. Они действительно выглядят более готовыми к борьбе на таком уровне, и на своем поле должны побеждать хорошо знакомого соперника (коэффициент - 2,09).